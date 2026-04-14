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Karol G confiesa que descubrió la infidelidad de un ex “gracias a la ubicación del GPS”

La cantante paisa fue la última invitada de Call Her Daddy, uno de los pódcast más exitosos en EE.UU. En la entrevista, publicada un día antes de su show histórico en Coachella, Karol G reveló múltiples detalles de su vida personal.

  • La entrevista de Karol G con “Call Her Daddy” tendrá una segunda parte. FOTO: Captura de pantalla.
    La entrevista de Karol G con “Call Her Daddy” tendrá una segunda parte. FOTO: Captura de pantalla.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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Karol G fue la última invitada de Call Her Daddy, uno de los pódcast más escuchados en Estados Unidos, conducido por Alex Cooper. La cantante colombiana habló sobre su carrera musical y también reveló detalles hasta entonces desconocidos de su vida personal.

La entrevista fue publicada un día antes de que la artista se convirtiera en la primera latina en encabezar Coachella, uno de los festivales de música más relevantes de la industria.

Lea: Mariachis, salsa y reguetón: así fue la primera presentación de Karol G en Coachella

En el pódcast, Karol G hizo un recuento de su trayectoria y recordó que fue su paso por el Factor X en 2006 el que marcó el inicio de su carrera.

La cantante relató que durante esos primeros años tuvo que enfrentar la discriminación por el hecho de ser mujer y diferentes situaciones complejas con altos ejecutivos musicales.

“Había muchas cosas que no podía expresar. Sentía vergüenza de lo que ocurría y no sabía cómo contárselo ni a mi familia”, contó tras hablar del impacto que le causó una experiencia con un manager a sus 16 años.

Cuando Carolina Giraldo –su nombre verdadero– comenzó en el género urbano, en Colombia eran pocos los exponentes musicales femeninos en el reguetón. “Sentía que todo era una constante negociación”, dijo la cantante al recordar cómo tuvo que imponerse contra los prejuicios para poder hacer parte de la industria.

En cuanto a Coachella, donde interpretó éxitos como TQG, Gatúbela, Amargura y Tropicoqueta y tuvo como invitados a Mariah Angeliq, Becky G, Greg González, Wisin y un conjunto femenino de mariachis, aseguró que se trata de un momento decisivo de su carrera.

“Estar en Coachella es hacer historia y darle voz a mi comunidad”, afirmó Karol G en el pódcast.

¿Qué dijo Karol G en el pódcast Call Her Daddy sobre su vida amorosa?

Como ya había revelado en su entrevista con Playboy, la cantante contó que es en épocas de rupturas amorosas que su inspiración y creatividad crece.

Además de eso, Karol G aprovechó para reflexionar sobre el amor y sus relaciones anteriores: dijo que no cree en las segundas oportunidades cuando ocurre una infidelidad y también reconoció que le gustan “los chicos malos”.

“Me gusta un poco el chico malo, ¿sabes? Tengo que cambiar eso. Y me gusta el chico que parece que es del barrio y es tranquilo; ese es mi tipo”, afirmó.

En esa misma línea dijo cómo es su cita ideal: “Para mí, la mejor cita es que me lleven a comer perro caliente y papas fritas, a un lugar de la calle, y que me haga sentir que soy del barrio, como donde vienen los chicos malos. Y me encanta eso”.

Una de las anécdotas que reveló sin dar el nombre del implicado fue cuando descubrió que un exnovio la había engañado gracias a la ubicación compartida en tiempo real. “Me enteré de una infidelidad de una de mis exparejas gracias a la ubicación del GPS, pues él me decía que estaba en casa cuando realmente estaba en otro continente”, contó.

Este fragmento ha despertado la intriga de sus seguidores, quienes se debaten en redes sociales quién es el protagonista de la historia: Anuel AA o Feid.

La entrevista publicada este 11 de abril es solo la primera parte del espacio de Karol G en Call Her Daddy. La segunda entrega se estrenará este sábado 18 de abril y mostrará a la cantante momentos antes de subir al escenario principal de Coachella para su histórica actuación.

Siga leyendo: Karol G es la nueva portada de Playboy: la cantante habló por primera vez sobre su ruptura con Feid

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