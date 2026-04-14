Karol G confiesa que descubrió la infidelidad de un ex “gracias a la ubicación del GPS”

Karol G fue la última invitada de Call Her Daddy, uno de los pódcast más escuchados en Estados Unidos, conducido por Alex Cooper. La cantante colombiana habló sobre su carrera musical y también reveló detalles hasta entonces desconocidos de su vida personal.
La entrevista fue publicada un día antes de que la artista se convirtiera en la primera latina en encabezar Coachella, uno de los festivales de música más relevantes de la industria.
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En el pódcast, Karol G hizo un recuento de su trayectoria y recordó que fue su paso por el Factor X en 2006 el que marcó el inicio de su carrera.
La cantante relató que durante esos primeros años tuvo que enfrentar la discriminación por el hecho de ser mujer y diferentes situaciones complejas con altos ejecutivos musicales.
“Había muchas cosas que no podía expresar. Sentía vergüenza de lo que ocurría y no sabía cómo contárselo ni a mi familia”, contó tras hablar del impacto que le causó una experiencia con un manager a sus 16 años.