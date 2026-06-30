Karol G reveló la razón por la que terminó una relación de cuatro años: “Me bajé de ese vuelo y del vuelo completo”

La cantante colombiana Karol G sorprendió a sus seguidores al compartir una experiencia personal sobre una antigua relación sentimental durante uno de los conciertos del Lux Tour de Rosalía. La artista fue una de las invitadas al ya conocido “confesionario” de la gira, un espacio en el que diferentes figuras del entretenimiento narran historias de amor, desamor o situaciones que marcaron sus vidas.
Presentada por Rosalía como una artista “única e inigualable”, la paisa salió al escenario entre aplausos y, tras un abrazo con la cantante española, comenzó a relatar una anécdota que rápidamente captó la atención del público.
Sin mencionar el nombre de la persona involucrada, Karol G recordó que mantuvo una relación de cuatro años con una pareja que, según contó, nunca mostró interés en celebrar su cumpleaños.