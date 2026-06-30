Karol G reveló la razón por la que terminó una relación de cuatro años: “Me bajé de ese vuelo y del vuelo completo”

La cantante colombiana Karol G sorprendió a sus seguidores al compartir una experiencia personal sobre una antigua relación sentimental durante uno de los conciertos del Lux Tour de Rosalía. La artista fue una de las invitadas al ya conocido “confesionario” de la gira, un espacio en el que diferentes figuras del entretenimiento narran historias de amor, desamor o situaciones que marcaron sus vidas. Presentada por Rosalía como una artista “única e inigualable”, la paisa salió al escenario entre aplausos y, tras un abrazo con la cantante española, comenzó a relatar una anécdota que rápidamente captó la atención del público. Sin mencionar el nombre de la persona involucrada, Karol G recordó que mantuvo una relación de cuatro años con una pareja que, según contó, nunca mostró interés en celebrar su cumpleaños.

“La parte más curiosa era esperar cuál iba a ser la excusa del siguiente año”, comentó entre risas, dando a entender que esa situación se repitió durante buena parte del noviazgo. Lea más: De la Espriella respondió a Karol G tras su carta: “Es mi propósito inquebrantable gobernar para todos” La artista explicó que, pese a las decepciones acumuladas, decidió darle una última oportunidad a la relación. Sin embargo, el desenlace ocurrió precisamente cuando ambos se disponían a viajar para celebrar su cumpleaños. Según relató, en el cuarto año de la relación estaban en el aeropuerto listos para abordar un vuelo, pero la celebración nunca llegó a darse. Fue en la sala de espera donde, según sus palabras, comprendió que no quería continuar con esa historia.

“Me bajé de ese vuelo y del vuelo completo”, expresó la colombiana, frase que fue recibida con aplausos y ovaciones por parte de los asistentes. Rosalía reaccionó al relato destacando la decisión de la cantante y confesó que ella no habría tolerado una situación similar. “Si ya el tercer año no quiere celebrar y en el cuarto me deja en la sala de espera, le digo hasta luego y adiós”, comentó la artista española, provocando risas entre el público.

Como cierre de la conversación, Rosalía recordó una expresión popular utilizada en Colombia para referirse a alguien que ha actuado mal. “Cuando alguien es un cabrón le dicen ‘vaya perla’, así que hoy vamos a celebrar que te deshiciste de esa perla”, dijo, haciendo un guiño al repertorio musical de ambas artistas. El confesionario del Lux Tour se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la gira mundial de Rosalía. En ese espacio también han participado personalidades como Guitarricadelafuente, Bad Gyal, Cara Delevingne, Aitana, Najwa Nimri, Lola Young y Yolanda Ramos, quienes han compartido historias personales frente a miles de espectadores. Entérese: Rosalía suspendió concierto, preocupó a sus fans y luego reapareció desde la clínica

Preguntas frecuentes

¿Qué confesó Karol G durante el Lux Tour de Rosalía? La cantante contó que terminó una relación de cuatro años después de varias decepciones relacionadas con la falta de interés de su pareja por celebrar su cumpleaños. ¿Karol G reveló quién era su expareja? No. Durante su intervención evitó mencionar el nombre de la persona y se limitó a contar la experiencia que vivió. ¿Qué es el confesionario del Lux Tour? Es un segmento de los conciertos de Rosalía en el que artistas e invitados comparten historias personales sobre amor, desamor o momentos importantes de sus vidas.