Karina García habló sobre la millonada que ganó en OnlyFans y aclaró los rumores sobre su video filtrado; hasta $350 millones mensuales

La creadora de contenido antioqueña Karina García habló abiertamente sobre una de las etapas más comentadas de su vida: su paso por la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans y la filtración de un video íntimo grabado con una expareja. Las declaraciones se produjeron durante una entrevista en El Klub de La Kalle, donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia detalló los motivos personales y económicos que la llevaron a incursionar en este tipo de plataformas durante la pandemia. García aseguró que tomó la decisión “por necesidad”, en medio de una situación económica difícil tras haber dado a luz y perder varios contratos laborales. “Estaba pasando por una situación económica bastante difícil, estaba posparto, se me habían terminado unos contratos y estábamos en pandemia”, dijo la influencer. Añadió que una amiga le sugirió abrir la cuenta como alternativa para generar ingresos.

Según explicó, su incursión en OnlyFans fue breve pero altamente rentable. En su primer mes de actividad, aseguró haber ganado alrededor de 50 millones de pesos sin mostrar desnudos, solo con fotografías en lencería. Con el tiempo, sus ingresos aumentaron considerablemente, hasta alcanzar su récord personal: 350 millones de pesos en un mes. “Lo máximo que me hice fue como 350 millones mensuales”, afirmó García, quien insistió en que nunca realizó contenido explícito. Lea también: “No, no quiero ir presa, soy inocente”: la influencer Karina García fue detenida en un retén de la Policía en Medellín Durante la conversación, también abordó el tema del video privado que fue filtrado y que circuló en redes sociales. La creadora de contenido aclaró que el material fue grabado con una expareja y no con un cliente, como se había especulado. “Con la única persona que yo hice contenido para adultos fue con mi expareja, porque la gente piensa que fue con un cliente”, sostuvo.

Karina García es una creadora de contenido antioqueña, reconocida por su participación en el reality de RCN La Casa de los Famosos.. FOTO: karinagarciaoficiall vía instagram.

Karina expresó que ese episodio marcó su vida personal y profesional. “Es mi pasado, no me siento orgullosa, pero no lo puedo negar”, dijo, refiriéndose al impacto que tuvo la exposición pública del material. También señaló que, aunque fue criticada por esa etapa, aprendió a asumirla como parte de su historia. La influenciadora afirmó que no volvería a abrir una cuenta en OnlyFans, pero aprovechó para manifestar su respeto hacia quienes continúan trabajando en ese tipo de plataformas. “A las niñas que tienen página azul las admiro demasiado”, comentó, al subrayar las dificultades y prejuicios que enfrentan las mujeres que generan contenido para adultos.

Desde su salida de La casa de los famosos Colombia, Karina García ha mantenido presencia activa en redes sociales y medios de comunicación. Según dijo, su etapa en OnlyFans quedó atrás y actualmente concentra sus esfuerzos en proyectos digitales enfocados en el entretenimiento y la creación de contenido general.