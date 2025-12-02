Plan de reconstrucción de Mocoa tendría demoras por $125.710 millones: Contraloría

Hallazgos por un valor de $125.710 millones encontró la Contraloría General de la República en la ejecución del proyecto de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) para la reducción y mitigación del riesgo en Mocoa (Putumayo). En ese municipio ocurrió una tragedia en marzo de 2017 por una avalancha que dejó 340 personas fallecidas, 50 desaparecidas y 8.000 personas sin hogar.
Para su reconstrucción, la UNGRD celebró el proyecto llamado “construcción de obras de reducción y mitigación del riesgo en el marco del plan de acción específico (PAE) para la reconstrucción del municipio de Mocoa”. Su ejecución tuvo un valor de $185.093 millones y esa entidad realizó la contratación de la obra e interventoría.