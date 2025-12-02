Daniel Briceño renuncia al Concejo de Bogotá y oficializa su salto a la Cámara: “Me retiro con la tranquilidad del deber cumplido”

Daniel Briceño renunció al Concejo de Bogotá para promover y encabezar la lista de su candidatura a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático. En la misiva, dirigida a este organismo, expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron en la labor de ejercer control político y por contribuir a generar avances significativos para la capital colombiana. Amplíe la noticia: Elecciones 2026: Centro Democrático define nuevo método mixto para elegir a sus dos candidatos “Por medio de la presente, y de manera respetuosa, presento mi renuncia irrevocable al cargo de concejal de Bogotá, efectiva a partir del 4 de diciembre de 2025”, se lee en el documento.

“Extiendo mi gratitud a los bogotanos que confiaron en mí y me entregaron su voto. Representarlos como su concejal ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Me retiro con la tranquilidad del deber cumplido y con la convicción de haber trabajado cada día por honrar la responsabilidad de defender el interés ciudadano y los recursos públicos”, concluye. Lea también: Centro Democrático dice que Miguel Uribe Londoño adhiere a De la Espriella; él dice que es falso: “Ni renuncio, ni me renuncian” El abogado de la Universidad Externado de Colombia y con maestría en análisis político/ electoral, ha estado involucrado en diversas denuncias contra el presidente Gustavo Petro, como por ejemplo en la entrada en vigencia de la Ley de Garantías reveló que el Gobierno hizo una “feria de contratación” por 2,1 billones de pesos en solo siete días.

La situación generó sospechas, pues también se mencionaba la adjudicación de contratos a dedo que habrían beneficiado a entidades públicas como el ICBF, que firmó 52 contratos por más de 311 mil millones de pesos en tan solo siete días, según Briceño. “Todos estos convenios que tienen como objetivo literalmente darle plata a comunidades indígenas, a municipios, fortalecer departamentos donde el Gobierno nacional es fuerte y contratar una serie de cosas que, en últimas, van a terminar beneficiando al señor Gustavo Petro en la próxima elección”, afirmó en su momento Briceño.

Otra de sus denuncias más destacadas fue contra el Pacto Histórico, al asegurar que “falsificó sus cuentas de campaña” para ocultar gastos. El político argumentó que se habrían violado los topes de financiación, especialmente por viajes vinculados a la Sociedad Aérea de Ibagué, los cuales presuntamente fueron camuflados para evitar el escrutinio del Consejo Nacional Electoral.

Bloque de preguntas y respuestas