Daniel Briceño renuncia al Concejo de Bogotá y oficializa su salto a la Cámara: “Me retiro con la tranquilidad del deber cumplido”

El abogado fue protagonista de diversas denuncias contra el gobierno de Gustavo Petro durante su periodo como concejal de Bogotá. Ahora encabeza la lista a la Cámara de Representantes por el partido liderado por Álvaro Uribe, el Centro Democrático.

    Daniel Briceño renunció a su cargo como concejal de Bogotá y presentó su carta de dimisión para aspirar a la Cámara de Representantes. FOTO: tomada de Facebook
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Daniel Briceño renunció al Concejo de Bogotá para promover y encabezar la lista de su candidatura a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático. En la misiva, dirigida a este organismo, expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron en la labor de ejercer control político y por contribuir a generar avances significativos para la capital colombiana.

“Por medio de la presente, y de manera respetuosa, presento mi renuncia irrevocable al cargo de concejal de Bogotá, efectiva a partir del 4 de diciembre de 2025”, se lee en el documento.

Daniel Briceño renuncia al Concejo de Bogotá y oficializa su salto a la Cámara: “Me retiro con la tranquilidad del deber cumplido”

“Extiendo mi gratitud a los bogotanos que confiaron en mí y me entregaron su voto. Representarlos como su concejal ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Me retiro con la tranquilidad del deber cumplido y con la convicción de haber trabajado cada día por honrar la responsabilidad de defender el interés ciudadano y los recursos públicos”, concluye.

El abogado de la Universidad Externado de Colombia y con maestría en análisis político/ electoral, ha estado involucrado en diversas denuncias contra el presidente Gustavo Petro, como por ejemplo en la entrada en vigencia de la Ley de Garantías reveló que el Gobierno hizo una “feria de contratación” por 2,1 billones de pesos en solo siete días.

La situación generó sospechas, pues también se mencionaba la adjudicación de contratos a dedo que habrían beneficiado a entidades públicas como el ICBF, que firmó 52 contratos por más de 311 mil millones de pesos en tan solo siete días, según Briceño.

Todos estos convenios que tienen como objetivo literalmente darle plata a comunidades indígenas, a municipios, fortalecer departamentos donde el Gobierno nacional es fuerte y contratar una serie de cosas que, en últimas, van a terminar beneficiando al señor Gustavo Petro en la próxima elección”, afirmó en su momento Briceño.

Otra de sus denuncias más destacadas fue contra el Pacto Histórico, al asegurar que “falsificó sus cuentas de campaña” para ocultar gastos. El político argumentó que se habrían violado los topes de financiación, especialmente por viajes vinculados a la Sociedad Aérea de Ibagué, los cuales presuntamente fueron camuflados para evitar el escrutinio del Consejo Nacional Electoral.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué cargo buscará ahora Daniel Briceño?
Será cabeza de lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Bogotá.
¿Por qué decidió renunciar al Concejo?
Según su carta, para concentrarse en su candidatura y porque considera que cumplió su labor de control político en Bogotá.
Cuestionó la contratación en la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y señaló presuntas irregularidades en las cuentas del Pacto Histórico.

