x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Fin del After Show? Karen Sevillano y Vicky Berrío se despiden de RCN y de La Casa de los Famosos entre rumores de cancelación

Las presentadoras del programa complementario de La Casa de los Famosos expresaron que fueron notificadas sobre su salida y que regresarán a sus respectivas ciudades para continuar creando contenido en las redes sociales.

  • Karen Sevillano y Vicky Berrío saldrían de RCN con la cancelación del After Show, según confesaron.FOTOS: Tomadas de sus cuentas de Instagram: @karensevillano y @vicky.berrio
    Karen Sevillano y Vicky Berrío saldrían de RCN con la cancelación del After Show, según confesaron.FOTOS: Tomadas de sus cuentas de Instagram: @karensevillano y @vicky.berrio
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Tal parece que el After Show de La Casa de los Famosos ha llegado a su fin. Así lo confirmaron sus mismas presentadoras, Karen Sevillano, la ganadora de la primera temporada; y la comediante Vicky Berrío, quienes aceptaron que la salida de este programa complementario podría haber sido producto de la “baja audiencia” en un formato que ofrece análisis frescos de los participantes y de la gala de eliminación.

Ellas argumentaron que quizá en esta tercera temporada no existe el mismo impacto que en la primera, cuando ganó Karen, o incluso en la segunda, cuando Altafulla se llevó el premio de 400 millones de pesos.

Lea también: MasterChef Celebrity inicia grabaciones: esta es la lista completa de participantes de su nueva temporada

Es por esto que Berrío confesó en un live con el periodista Carlos Ochoa sentirse afligida por la noticia, pues no veía llegar el final del After Show, que según los rumores, habría sido para darle espacio a la serie Enfermeras, que volvería a ser transmitida a las 10:30 p. m., en el horario del After.

“Cuando nos dijeron: ‘Muchachas, ya no van más, se cancela el After’, yo dije: ‘¿Ah, cómo así? ¿Hoy no hay After?’ Pero luego dijeron que se cancelaba del todo. Yo quedé en shock, no entendía por qué no íbamos a ir ni a despedirnos”, expresó Vicky en medio de su asombro.

Karen, quien se veía reflexiva al momento de la entrevista, dijo que los participantes de esta temporada han tenido miedo de mostrar su verdadera personalidad por temor a ser juzgados.

“Para nadie es un secreto que esta temporada está un poco floja, y los participantes tienen mucho miedo a estar expuestos. After es un programa que se alimenta de lo que pasa dentro de La Casa de los Famosos, y si ellos no conectan con el público, pues también nos la ponen difícil”, aseveró la influencer caleña.

Sevillano reconoció que “vive de las redes sociales” y que esta salida del Canal RCN significará para ella volver “con más fuerza” como creadora de contenido en su regreso a su ciudad natal. “Yo vuelvo a Cali, porque ustedes saben que allá soy Kim Kardashian y en Bogotá soy habitante de calle”, agregó en un tono humorístico.

Los presentadores que han pasado por el After Show son Lina Tejeiro con Roberto Velásquez y Karen Sevillano con Vicky Berrío. Además, hay rumores de que la exparticipante Karina García aparezca en una nueva edición, aunque no hay nada confirmado.

Siga leyendo: Carolina Ramírez está embarazada de su primer hijo a los 42 años: “Los astros se alinearon”

Temas recomendados

Entretenimiento
Televisión
Canal RCN
Redes sociales
Virales
Influencer
La Casa de los famosos
escándalo
Reality
Programas de TV
Colombia
Karen Sevillano
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida