Julio Iglesias fue denunciado de agresión sexual por dos exempleadas

Fuentes jurídicas confirmaron a AFP que el 5 de enero se presentó una denuncia contra Iglesias que se está examinando, sin más detalles. La existencia de esta demanda trascendió tras la publicación este martes de una investigación de la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es, en la que una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta de Iglesias denunciaron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, violaciones a una de ellas y vejaciones. Siga leyendo: La mansión de El Príncipe del Rap saldrá a la venta por una cifra millonaria: esto costaría adquirirla “Tres años de investigación para poner a Julio Iglesias en este titular”, escribieron desde elDiario.es y detallaron que: “Nos jugamos mucho con esta exclusiva. Nos enfrentamos a alguien que nos podría arrollar con demandas judiciales e indemnizaciones millonarias. No hemos dado este paso sin estar muy seguros de que podemos defender nuestra información”, precisaron. Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas. “Me sentí como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI”, explicó una de las mujeres, identificada como Rebeca, en el artículo de Univisión. “Él me metía los dedos por todos los lados”, añadió esta joven dominicana, que tenía 22 años cuando ocurrieron los presuntos hechos.

La otra joven es una venezolana, Laura, fisioterapeuta, que tenía 28 años cuando empezó a trabajar para el cantante. Ni Univisión ni elDiario.es lograron que el Iglesias, de 82 años, respondiese a estas denuncias. AFP intentó sin éxito contactar con él para conocer su versión. Le puede interesar: Estas son las series y películas que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+ en enero Desde el periódico español añadieron: “Nunca contamos las cosas a la ligera. Y con asuntos así, menos aún. Hemos hablado directamente con estas mujeres. Las hemos entrevistado durante meses. Hemos viajado a Punta Cana, a Nassau, a Miami... para localizarlas y contrastar sus testimonios”. Hechos que tienen a Iglesias hoy en el ojo del huracán.

La vida de Julio Iglesias hoy

Alejado del foco público desde hace años y muy querido en España hasta ahora, el intérprete de baladas románticas como Hey, De niña a mujer y Me olvidé de vivir, cantó en varias lenguas y figura entre quienes más discos han vendido en la historia. Cara ya habitual de los memes del mes de julio, el artista reapareció el año pasado en una entrevista con la revista ¡Hola! en la que dijo: “A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí”. Y detalló que su proyecto más importante es una serie que estaba construyendo con ejecutivos de Netflix. “Dentro de unos días tengo una reunión con los altos ejecutivos para continuar con el proyecto... Eso no es retirarse, es seguir trabajando”, le dijo a ¡Hola! en 2025. De la serie se supo cuando se firmó el acuerdo entre la plataforma de streaming y el artista. “Por primera vez, esta leyenda viva de la música participará en el proceso creativo de una ficción donde contará todo sobre su vida y su increíble trayectoria musical”, detalló Netflix en 2024. Le puede interesar: Se acaba La W: se fusiona con Caracol Radio desde este martes “Esta ficción, que actualmente se encuentra en fase de desarrollo, contará cómo Julio Iglesias se convirtió en el primer artista no anglosajón que consiguió entrar en el mercado estadounidense y asiático, y cómo llegó a ser una estrella universal que está entre los cinco mayores vendedores de discos de la historia. A lo largo de sus más de 55 años de carrera, Julio Iglesias ha grabado y cantado en 12 idiomas y ha conectado a los fans de todo el mundo, convirtiéndose en el primer artista español con alcance universal que consiguió que sus canciones se cantaran en todo el planeta”, precisaron desde la plataforma.

Lo que no se sabe es si con estas últimas noticias habrá algún cambio en esta serie de ficción ya que el artista incluso ha sido blanco de críticas, en particular desde la política española. “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud”, escribió la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la red social Bluesky. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió “que se investigue y se llegue hasta el final” en este asunto, en un mensaje en X. El escritor Ignacio Peyró, autor de la biografía de Iglesias recientemente aparecida “El español que enamoró al mundo”, y la editorial del libro, Libros del Asteroide, expresaron su “profunda consternación” por los hechos denunciados. “En el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto”, pero, ante estas nuevas informaciones, es “necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada”, prometieron.

