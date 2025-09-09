Isabella Ladera habló de la filtración de video íntimo con Beéle: “Una de las traiciones más crueles que he vivido”

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera rompió el silencio tras la filtración de un video íntimo en el que aparece junto al cantante colombiano Beéle, un episodio que calificó como devastador y que, aseguró, vulneró su dignidad y la de su familia.
“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, expresó Ladera en un comunicado publicado en Instagram, donde desactivó los comentarios ante la avalancha de reacciones.