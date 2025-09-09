x

Isabella Ladera habló de la filtración de video íntimo con Beéle: “Una de las traiciones más crueles que he vivido”

Tras la filtración de un video íntimo con Beéle, la influencer rompió el silencio con un mensaje contundente sobre lo que considera una de las traiciones más dolorosas de su vida. Esto fue lo que dijo.

  • La publicación del video ha desatado todo tipo reacciones entre los usuarios. FOTO: Tomada de @chepejose
    La publicación del video ha desatado todo tipo reacciones entre los usuarios. FOTO: Tomada de @chepejose
El Colombiano
El Colombiano
09 de septiembre de 2025
bookmark

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera rompió el silencio tras la filtración de un video íntimo en el que aparece junto al cantante colombiano Beéle, un episodio que calificó como devastador y que, aseguró, vulneró su dignidad y la de su familia.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, expresó Ladera en un comunicado publicado en Instagram, donde desactivó los comentarios ante la avalancha de reacciones.

La creadora de contenido subrayó que el material estaba únicamente en manos de dos personas y lamentó el silencio de quien, según ella, nunca dio un paso al frente para protegerla. “Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja”, escribió.

En medio del escándalo, la modelo reveló que ya había sido advertida en julio sobre un plan para filtrar el video. Incluso, aseguró que informó a su familia y a su entonces pareja, el influencer peruano Hugo García, sobre la amenaza. García, actualmente de viaje en Australia, ha guardado silencio sobre el tema.

A través de instagram la creadora de contenido confirmó que desde julio sabía sobre la posible publicación del video intimo. FOTO: @isabella.ladera
A través de instagram la creadora de contenido confirmó que desde julio sabía sobre la posible publicación del video intimo. FOTO: @isabella.ladera

Beéle por su parte, no ha emitido declaraciones. Su silencio mantiene el foco mediático sobre él, más aún por la coincidencia temporal del video con su relación anterior y la expectativa de su segundo hijo.

Acciones legales

Ladera anunció que emprenderá acciones legales contra los responsables de la difusión del material, al que calificó como un acto de violencia digital. “Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad”, afirmó.

La modelo concluyó su mensaje con un llamado a la fortaleza: “Permaneceré en pie por mí, por mi familia, y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”.

El caso, que mantiene a Ladera en el centro de la conversación digital, reaviva el debate sobre los límites de la privacidad, el consentimiento y la violencia de género en la era de las redes sociales.

Entérese: Ella es Isabella Ladera, la influencer y modelo con la que el cantante Beéle habría sido infiel

