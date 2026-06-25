¿Volvieron? Fredy Guarín revela el proceso de reconciliación con Andreina Fiallo y explica cómo reconstruye su familia

Fredy Guarín habló por primera vez sobre la cercanía que volvió a tener con Andreina Fiallo, su exesposa y madre de sus hijos, luego de las especulaciones surgidas tras varias apariciones públicas juntos. El exjugador, durante una entrevista con el programa Buen Día Colombia de RCN, explicó que actualmente se encuentra en Miami compartiendo con su familia y aclaró que el acercamiento con Fiallo responde a un proceso de reconciliación familiar que comenzó después de la celebración de los 15 años de su hija Danna.

Las versiones sobre un posible regreso sentimental cobraron fuerza después de que ambos asistieran a la fiesta de cumpleaños de su hija y, posteriormente, aparecieran en una fotografía junto a Radamel Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón. La imagen, compartida durante una reunión familiar, generó múltiples comentarios en redes sociales debido a que la expareja había mantenido una relación distante desde su separación, ocurrida entre 2016 y 2017, tras cerca de 14 años de matrimonio. Guarín explicó que el objetivo del acercamiento ha sido reconstruir la relación familiar. “Estoy por acá en la ciudad de Miami en plan familiar, disfrutando de la vida con mi familia, con grandes amigos”. Sobre su vínculo con Andreina Fiallo, agregó: “Hace rato nosotros venimos trabajando en el tema familiar, con nuestros hijos, fortaleciendo la relación, pues como muchos saben, hace muchos años que no teníamos relación con ella y en parte con mis hijos”. El exfutbolista también confirmó cuándo retomaron el contacto. “Hemos empezado una comunicación. A partir de ahí, cada espacio que tenemos lo aprovechamos al máximo, fortaleciendo la familia”. Aunque sus declaraciones confirman que existe un proceso de acercamiento, Guarín no afirmó de manera directa que se trate de una reconciliación sentimental.

Las publicaciones que aumentaron los rumores

El interés por la relación entre ambos también creció por las interacciones que comenzaron a tener en redes sociales después de la celebración de los 15 años de Danna. Posteriormente, Andreina Fiallo publicó una fotografía junto a Guarín, Falcao García y Lorelei Tarón acompañada del mensaje: “Reencuentros que llenan el corazón”. El exfutbolista respondió a esa publicación con la frase: “Dios es demasiado bueno. I love”. La pareja inició su relación cuando Guarín comenzaba su carrera profesional y tuvo dos hijos, Daniel y Danna. Su separación estuvo rodeada de controversia por un presunto caso de infidelidad en el que fue mencionado el nombre de Sara Uribe. Posteriormente, el exjugador mantuvo una relación con la presentadora, con quien tuvo a su hijo menor, Jacobo. Esa relación terminó en 2020.

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