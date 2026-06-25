¿Volvieron? Fredy Guarín revela el proceso de reconciliación con Andreina Fiallo y explica cómo reconstruye su familia

Fredy Guarín habló por primera vez sobre la cercanía que volvió a tener con Andreina Fiallo, su exesposa y madre de sus hijos, luego de las especulaciones surgidas tras varias apariciones públicas juntos.
El exjugador, durante una entrevista con el programa Buen Día Colombia de RCN, explicó que actualmente se encuentra en Miami compartiendo con su familia y aclaró que el acercamiento con Fiallo responde a un proceso de reconciliación familiar que comenzó después de la celebración de los 15 años de su hija Danna.