“Una razón más para agradecerle a Dios”: así fue el nacimiento de Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe

Una de las familias de la música popular en Colombia se vistió de celebración. La aclamada pareja de artistas, Paola Jara y Jessi Uribe, anunciaron en la tarde de este miércoles 19 de noviembre el nacimiento de su primera hija, Emilia. Le puede interesar: Claudia Lozano, presentadora de Caracol TV, reapareció tras varios meses fuera del programa por una trombosis: esto dijo La noticia, que fue compartida a través de sus redes sociales por medio de varias fotos con la recién nacida, puso fin a una dulce espera que la pareja de cantantes, sus familias y seguidores anticipaban con entusiasmo desde hace varios días.

La pareja después de recibir el nacimiento de su hija Emilia. FOTO: Tomada de redes sociales @paolajarapj y @jessiuribe3

Desde la habitación del hospital, los cantantes revelaron la llegada de la nueva integrante con una emotiva galería de fotos, donde se les ve llenos de felicidad. Uribe, vestido con bata, gorro y tapabocas, acompañó a Jara en este momento tan importante para sus vidas. “Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia”, fue el mensaje que la pareja eligió para acompañar las imágenes. Luego, finalizaron diciendo, “Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros”.

Una reacción viral entre todos sus seguidores y colegas

La publicación se convirtió rápidamente viral en todas las redes sociales. Cientos de miles de internautas, junto con colegas de la industria musical, inundaron las plataformas digitales con mensajes de afecto y felicitación. Otras personalidades como Adriana Bottina, Luifer Cuello, Arelys Henao, Nicolás Jiménez, Luis Fernanda W, Pipe Bueno, Yeison Jiménez, Nacho Acero, Alex Manga, entre muchos otros, dejaron sus palabras de alegría y compañía, en la publicación de la pareja.

Paola y Jessi junto a Emilia, a la cual solo se le puede ver una parte de su cabeza. FOTO: Tomada de redes sociales @paolajarapj y @jessiuribe3

Los comentarios celebraron la llegada de la primera heredera de la familia Uribe Jara, deseándoles prosperidad y bendiciones en esta nueva etapa. Entre los mensajes más destacados por los fans hay de todo tipo en la publicación que ya suma cerca de 200 mil Me gusta y casi 5 mil comentarios. “Que Dios los bendiga siempre”, “¡Dios con ustedes 3! Bienvenida la muñequita”, “¡Felicitaciones mi querida familia! ¡Un abrazote!”, “La bendición más linda”, “Estamos tan felices como todos ustedes”, y “Dios cuide y proteja siempre esta familia tan hermosa”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

La preparación y oración de Paola Jara

Horas antes de dar a luz, Paola Jara había compartido con sus seguidores en Instagram algunos detalles de sus momentos de espera. En sus historias, mostró instantes de calma en su casa, en compañía de su mascota. La cantante también había compartido una reflexión y oración del día, un texto que resonó con el profundo agradecimiento que sentía ante el inminente nacimiento. En él se podía leer un mensaje bastante espiritual, agradeciéndole a Dios por lo que venía. “Gracias por la vida que despierta dentro de mí, por la calma que llega cuando respiro y por la fuerza que me acompaña, incluso cuando el camino no está claro. Gracias por mi corazón, que siente con amor y aprende a perdonar. Por mis manos, que pueden construir, sostener y abraza”, expresó Paola.

La familia se agrandó: quinto heredero de Jessi Uribe

Mientras Emilia es la primogénita de Paola Jara, su llegada marca el crecimiento de la numerosa familia de Jessi Uribe, siendo su quinta heredera. El artista de música popular es padre de Luna, Sarah y los mellizos Alan y Roy, fruto de su anterior matrimonio con la empresaria Sandra Barrios. Tras su divorcio en 2019, que fue ampliamente mediático, el cantante ha mantenido un vínculo estable y presente con sus hijos mayores, visitándolos con frecuencia y compartiendo momentos significativos, hasta en redes sociales.