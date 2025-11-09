No peleó con Andrea Valdiri, pero casi ahoga a La Piry en La Mansión de Luinny: el nuevo escándalo de Yina Calderón

Calderón empujó a su contrincante a una piscina y la sujetó del cabello debajo del agua, lo que causó preocupación entre los demás participantes al ver que ‘La Piry’ se golpeó la cabeza con el borde.

Un nuevo episodio de controversia rodea a la creadora de contenido Yina Calderón, quien fue expulsada de La Mansión de Luinny, un reality show, luego de agredir físicamente a una compañera conocida como ‘La Piry’.

El presentador del programa, Luinny, intervino de inmediato y anunció sanciones disciplinarias: ‘La Piry’ sería castigada por provocación, mientras que Yina tendría que abandonar la competencia por agresión. “Con todo el dolor de mi corazón, debo decir que abandonas la mansión en este momento”, dijo el conductor.

Calderón aceptó la decisión con altivez: “Lástima porque se va el rating, pero yo no me dejo de nadie”. Sin embargo, ‘La Piry’ pidió que no expulsaran a la colombiana, asegurando no guardar rencor.

La producción evalúa ahora el futuro de Yina Calderón.-En las redes sociales no le perdonan a Calderón su violencia, luego de que abandonara el cuadrilátero de Stream Fighters durante su pelea con Andrea Valdiri.