No peleó con Andrea Valdiri, pero casi ahoga a La Piry en La Mansión de Luinny: el nuevo escándalo de Yina Calderón

Un nuevo episodio de controversia rodea a la creadora de contenido Yina Calderón, quien fue expulsada de La Mansión de Luinny, un reality show, luego de agredir físicamente a una compañera conocida como ‘La Piry’.
Calderón empujó a su contrincante a una piscina y la sujetó del cabello debajo del agua, lo que causó preocupación entre los demás participantes al ver que ‘La Piry’ se golpeó la cabeza con el borde.
