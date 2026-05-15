El tercer juicio contra el exproductor Harvey Weinstein fue declarado nulo

Un juez estadounidense declaró este viernes la nulidad del juicio contra el encarcelado exmagnate del cine Harvey Weinstein. El fiscal informó que el jurado no logró, una vez más, alcanzar un veredicto sobre las acusaciones de que agredió sexualmente a la actriz Jessica Mann.
“Si bien nos decepciona que el proceso haya concluido con la nulidad del juicio, respetamos profundamente el sistema de jurados y agradecemos sinceramente a todos los miembros del jurado por su tiempo y dedicación. Durante casi una década, Jessica Mann ha luchado por la justicia”, declaró en un comunicado el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.