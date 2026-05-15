Video | Daniel Muñoz llegó a 100 partidos con el Crystal Palace: este fue el reconocimiento que le hizo el club

El antioqueño Daniel Muñoz vivió un momento muy especial durante el entrenamiento con el Crystal Palace, cuando sus compañeros y el cuerpo técnico celebraron junto a él, los 100 partidos como jugador del club inglés.
En unas pocas palabras en inglés, Muñoz les dijo que “100 games with this shirt i wanttd fightfor this beatiful family and come on”.
El paisa se ha mostrado agradecido por la experiencia que ha tenido en el fútbol inglés y por la manera como han construido una linda familia con sus compañeros y cuerpo técnico.