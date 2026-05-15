Video | Daniel Muñoz llegó a 100 partidos con el Crystal Palace: este fue el reconocimiento que le hizo el club

El paisa se ha mostrado agradecido por la experiencia que ha tenido en el fútbol inglés y por la manera como han construido una linda familia con sus compañeros y cuerpo técnico.

El antioqueño Daniel Muñoz v ivió un momento muy especial durante el entrenamiento con el Crystal Palace, cuando sus compañeros y el cuerpo técnico celebraron junto a él, los 100 partidos como jugador del club inglés.

Muñoz quien llegó desde el 29 de enero de 2024 al Palace y tiene contrato hasta el 2027, con opción de ampliarlo hasta 2028, llegó a 100 partidos con la casaca del Crystal Palace, con el que ya se consagró como campeón de la FA Cup al vencer al Machester City con una asistencia para el gol del título.

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Por Liga Premier, el colombiano suma cuatro goles y dos asistencias en la presente temporada con el Palace, para un puntaje promedio de rendimiento de 6.9 por juego, y ha recibido siete tarjetas amarillas. A nivel general en todos los torneos, ajusta 11 goles y 15 asistencias en 104 partidos.

Este rendimiento le ha permitido no solo ganarse un lugar en el once titular, sino lograr el aprecio del hincha del Palace, que lo reconoce por su manera de dejar todo en el campo.

Esas cifras, unido a su talento y disposición, han llevado a que Daniel sea además uno de los jugadores de la base que Néstor Lorenzo tiene para la Selección Colombia y de ahí que sea uno de los 55 y seguramente estará en la lista de 26 que disputarán el Mundial de 2026.

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Será además el debut en la máxima cita del fútbol internacional para el antioqueño que, antes de llegar a Europa, pasó por Águilas Doradas en 2017, 2018 y 2019, y Atlético Nacional entre 2019 y 2020.

A Europa llegó en 2020 cuando fue adquirido por el Genk de Bélgica, equipo con el cual actuó en las temporadas 2020-21, 2021-22, 2022-23 y 2023-24 para pasar al Palace en enero de 2024.