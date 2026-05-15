Abelardo le ganaría a Cepeda en segunda vuelta y con Paloma habría empate técnico, según encuesta de Atlas Intel

A dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones en primera vuelta, cada vez más las encuestas empiezan a arrojar resultados que marcan una tendencia. En la medición más reciente de AtlasIntel para Semana se ve que Abelardo de la Espriella duplicaría a Paloma Valencia y se acerca a Iván Cepeda en la pugna por la Presidencia.
En el primer puesto se encuentra Iván Cepeda (Pacto Histórico) con el 37,6 % de la intención de voto. Luego, de segundo se ubica Abelardo de la Espriella, quien alcanza el 32,9 %, logrando una ventaja sobre Paloma Valencia, que se posiciona tercera con el 16,7 %.
Detrás del grupo de quienes puntúan en la intención de voto, se ubican, por debajo del 5%, Sergio Fajardo, que registra un 4,9 %, y Claudia López, con un 3,5 %.
Los demás aspirantes obtuvieron cifras menores: Santiago Botero (0,4 %), Carlos Caicedo (0,3 %), seguidos por Gustavo Matamoros, Mauricio Lizcano y Roy Barreras, todos con el 0,1 %.
En el fondo de la tabla siguen Miguel Uribe Londoño, Luis Gilberto Murillo (quien ya se retiró de la campaña electoral y se encuentra apoyando a Cepeda) y Sondra Macollins; aparecen con un 0 %, mientras que el voto en blanco se sitúa en el 3,2 %.