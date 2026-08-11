Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

“Virgencita, por favor”: así vivió David Bisbal el terremoto de 7,4 en Colombia

El cantante español se encontraba de viaje por la capital colombiana en el marco de sus labores profesionales en un reality de televisión.

  • David Bisbal sintió el terremoto de 7,4 en Colombia. FOTOS: Captura de video
    David Bisbal sintió el terremoto de 7,4 en Colombia. FOTOS: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

David Bisbal también fue partícipe del terremoto de magnitud 7,4 que se registró este lunes a las 7:30 de la mañana en Colombia. El cantante de canciones como Esta ausencia o Dígale se encontraba en Bogotá luego de participar como jurado del reality Operación Triunfo Estados Unidos, que se grabó en los estudios de RCN Televisión.

Precisamente, aquel lunes 10 de agosto, Bisbal seguía en la capital colombiana y estaba realizando un video para sus seguidores. Fue en ese instante cuando sintió y vio cómo la lámpara de la sala se movía, mientras al mismo tiempo hacía sus plegarias a Dios.

“Un terremoto. Espero que no pase nada, Dios mío. Por favor, por favor, Virgencita”, decía el artista cuando sufría el evento telúrico dentro de un conjunto residencial.

Lea también: Cuando la tierra tiembla sobre un territorio fracturado: las heridas que el terremoto vuelve a abrir en Chocó

Por fortuna, el cantante español no presentó lesiones, pero envió un mensaje de fortaleza a las víctimas del terremoto en Pereira, Manizales, Chocó, Bogotá y Antioquia.

El terremoto fue de magnitud 7,4, con epicentro en San Juan del Palmar, Chocó, y la cifra de fallecidos asciende a 188, mientras que 1.677 personas resultaron heridas. Además, van 243 estructuras totalmente colapsadas y más de 1.500 viviendas afectadas.

Aunque se han registrado más de 50 réplicas, en la tarde de este martes se registró un temblor en el occidente antioqueño, con epicentro en Frontino, un municipio cercano al departamento del Chocó. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2,5 y una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

Entérese: Nuevo temblor en Colombia, esta vez con epicentro en el Occidente antioqueño, ¿lo sintió?

Sin embargo, las autoridades y el gobierno de Abelardo de la Espriella invitan a la ciudadanía a mantener la calma y evitar entrar en pánico ante cualquier evento telúrico, puesto que estos fenómenos no se pueden predecir.

También es recomendable mantener algunas medidas de seguridad, como no utilizar ascensores ni correr de manera desesperada. Asimismo, se debe evitar permanecer cerca de ventanas, espejos, estanterías, lámparas o muebles altos que puedan caer y causar lesiones. Manténgase informado a través de los medios de comunicación o de los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde estaba David Bisbal cuando ocurrió el terremoto en Colombia?
David Bisbal se encontraba en Bogotá cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7,4 el lunes 10 de agosto. El cantante español estaba en la capital colombiana después de participar como jurado en el reality Operación Triunfo Estados Unidos.
¿David Bisbal resultó herido durante el terremoto de Colombia?
No. David Bisbal no presentó lesiones durante el terremoto de magnitud 7,4. El cantante contó el momento en un video y posteriormente envió un mensaje de fortaleza a las personas afectadas por el evento sísmico.
Qué estaba haciendo David Bisbal cuando sintió el terremoto en Bogotá?
David Bisbal estaba grabando un video para sus seguidores cuando comenzó el movimiento telúrico. En las imágenes se observa cómo una lámpara de la sala se movía mientras el cantante hacía plegarias ante la intensidad del sismo.

Temas recomendados

Terremotos
Música
Entretenimiento
Emergencias
Temblor de tierra
sismo
artistas
Cantantes
Terremoto en Colombia
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos