“Virgencita, por favor”: así vivió David Bisbal el terremoto de 7,4 en Colombia

David Bisbal también fue partícipe del terremoto de magnitud 7,4 que se registró este lunes a las 7:30 de la mañana en Colombia. El cantante de canciones como Esta ausencia o Dígale se encontraba en Bogotá luego de participar como jurado del reality Operación Triunfo Estados Unidos, que se grabó en los estudios de RCN Televisión.

Precisamente, aquel lunes 10 de agosto, Bisbal seguía en la capital colombiana y estaba realizando un video para sus seguidores. Fue en ese instante cuando sintió y vio cómo la lámpara de la sala se movía, mientras al mismo tiempo hacía sus plegarias a Dios.

“Un terremoto. Espero que no pase nada, Dios mío. Por favor, por favor, Virgencita”, decía el artista cuando sufría el evento telúrico dentro de un conjunto residencial.

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Por fortuna, el cantante español no presentó lesiones, pero envió un mensaje de fortaleza a las víctimas del terremoto en Pereira, Manizales, Chocó, Bogotá y Antioquia.