Exesposa de Daddy Yankee presentó una nueva demanda contra el cantante por $50 millones de dólares

Mireddys González demandó al cantante puertorriqueño por los dividendos de las empresas de su exesposo. Conozca los detalles de la ruptura del acuerdo que pone en jaque el emporio del reguetonero.

  • La pareja estuvo casada por casi 30 años. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
Agencia AFP
hace 11 horas
bookmark

Sigue la disputa legal entre Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González Castellanos, quien ahora presentó una demanda por 50 millones de dólares (más de 190 mil millones de pesos colombianos) contra el reconocido cantante de reguetón ante el Tribunal Federal de San Juan, en Puerto Rico.

La mujer acusa al artista de haber creado un plan para incumplir el acuerdo alcanzado entre ambos sobre el manejo y control de las empresas que conforman el emporio del reguetonero.

Le puede interesar: ¡Escándalo en el reguetón! Daddy Yankee demandó a su exesposa y al productor Raphy Pina por presunto desvío de regalías y apropiación de derechos de autor

Según la demanda, las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc. “aprobaron y ejecutaron” en diciembre de 2024 resoluciones que declararon dividendos por 100 millones de dólares, a dividirse en partes iguales entre González y Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del cantante.

El documento judicial sostiene que, aunque las transferencias fueron inicialmente liquidadas y acreditadas en la cuenta de González, los 50 millones de dólares que le correspondían “fueron revertidos y eliminados”.

La acción legal también hace referencia a la división de dinero en efectivo que reposaba en las cuentas de las empresas que, hasta ese momento, eran manejadas por González Castellanos.

Por lo tanto, la demanda acusa a Daddy Yankee de 48 años de presuntas violaciones a leyes federales de transferencias electrónicas, conspiración civil, negligencia, enriquecimiento injusto y apropiación ilegal.

Este nuevo proceso judicial se da pese a que en diciembre de 2024 Daddy Yankee y González habían anunciado que habían llegado a un acuerdo sobre el control de sus empresas.

En ese momento, el reguetonero informó que retomaría la presidencia de El Cartel Records y Los Cangris. “Es un proceso que he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad”.

El acuerdo contemplaba que las funciones de González, madre de los tres hijos del cantante, quien estaba a cargo de El Cartel Records, pasarían a Daddy Yankee, y que los recursos en las cuentas bancarias de ambas corporaciones no serían tocados por un periodo determinado.

Además, se estableció que cualquier transacción superior a 100.000 dólares debía contar con la autorización de ambos, dado que González continuaría como accionista, y que la presidencia de las empresas debía presentar informes mensuales sobre sus operaciones.

La batalla legal entre la expareja comenzó poco después de que anunciaran públicamente su divorcio el año pasado, tras 29 años de matrimonio.

Entérese: Caminar cuando todos duermen: así son 12 horas de recorrido nocturno en el Páramo de Belmira

En una de las primeras acciones judiciales, Daddy Yankee había acusado a González y a su hermana Ayeicha de retirar sin autorización 80 millones de dólares de una cuenta de El Cartel Records y otros 20 millones de Los Cangris. Con esa moción, el artista buscaba bloquear las operaciones y recuperar el control total de las compañías que fundó.

Yankee inició su carrera siendo adolescente y alcanzó la fama mundial en 2004 con “Gasolina”, tema que convirtió al reguetón en un fenómeno global. Tras una gira de despedida en 2023, el artista anunció su retiro de los escenarios para dedicarse a la difusión de su fe religiosa.

Puede leer: Patadita de la suerte, Ed Sheeran y 17 invitados: así fue el concierto histórico de J Balvin en Bogotá

Música
Medios de comunicación
Internacional
Familia
Dinero
Divorcio
Demanda
Cantantes
Industria musical
Puerto Rico
Daddy Yankee
Mireddys González
Club intelecto
