Petro asegura que presentará una reforma tributaria enfocada en “los megarricos”, ¿qué se sabe?

El jefe de Estado sostuvo que presentarán una reforma tributaria enfocada en megarricos, tras hundirse ley de financiamiento, para reducir déficit fiscal y desigualdad en Colombia.

    Gustavo Petro habla de una reforma tributaria enfocada en los megarricos del país. FOTO COLPRENSA
Andrés Villamizar

Economía

hace 10 horas
bookmark

Tras la derrota del Gobierno Nacional por el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, la semana pasada, el presidente Gustavo Petro sostuvo que su administración presentará un nuevo proyecto enfocado en los “megarricos del país”.

El reciente anuncio lo hizo en su cuenta de X, sin embargo, no brindó mayores detalles sobre la supuesta iniciativa, pero sí explicó algunos argumentos de lo que hasta ahora no sería más que una propuesta, además a este gobierno de turno le resta alrededor de 8 meses para culminar su mandato.

En esa red social, el jefe de Estado fue directo en su diagnóstico sobre el origen del déficit fiscal y los problemas estructurales del país. “Los megarricos no pagan impuestos, los evaden”, escribió, al tiempo que vinculó este fenómeno con la pobreza, la desigualdad y la violencia.

En otro mensaje, el mandatario afirmó: “Por esto es que hay déficit fiscal y por esto hay pobreza y desigualdad en Colombia, su resultado es violencia y narcotráfico”, señalando que la falta de un aporte tributario adecuado por parte de los sectores más ricos tiene consecuencias económicas y sociales profundas.

La nueva ley de financiamiento: menos impuestos a empresas y clase media

Según explicó el presidente, la reforma tributaria que presentará el Gobierno retoma el espíritu de la ley de financiamiento hundida en el Congreso. Petro indicó que la iniciativa buscará reducir la carga impositiva para las empresas y la clase media, mientras aumenta los impuestos para los megarricos.

Agregó que el objetivo es construir un esquema más equilibrado, en el que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan en mayor proporción al sostenimiento del Estado.

Le puede gustar: Ecopetrol realiza la comercialización de gas más grande en su historia: cierra con éxito la venta del gas de Sirius

En sus mensajes, Petro también hizo un llamado directo a los sectores de mayores ingresos del país para que respalden la nueva reforma tributaria. “Espero de los megarricos, que acepten este acuerdo social a cambio de paz y democracia en su propio país”, anotó

La evasión y elusión de impuestos de los superricos en Colombia

El detonante de la propuesta del presidente fue un artículo recién publicado por El País de España. En el reportaje periodístico se lee que la evasión y la elusión de impuestos por parte de los más ricos en Colombia es un fenómeno estructural que profundiza la desigualdad social.

Argumenta que diversos estudios muestran que, mientras los patrimonios de los megarricos han crecido de forma sostenida durante décadas, su aporte tributario proporcional se ha estancado o incluso ha disminuido. El resultado es una brecha cada vez mayor entre riqueza y pobreza, en un país donde el 1 % más adinerado concentra el 40 % de la riqueza de los hogares, mientras que la mitad más pobre apenas posee el 2 %.

Entérese: Fact check | A Petro le hundieron la reforma a la salud y respondió con siete falsedades

Esta concentración es especialmente grave si se compara con América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo. Al mismo tiempo, cerca del 28 % de la población colombiana —unos 14,4 millones de personas— enfrenta inseguridad alimentaria. Pese a este panorama, el sistema tributario colombiano tiene una capacidad limitada para redistribuir ingresos.

Asegura que según Oxfam, los multimillonarios pagan proporcionalmente menos impuestos que los sectores de menores ingresos, lo que desmiente la idea de que solo las clases medias y altas sostienen la carga fiscal.

Se lee que una de las causas centrales de este contrasentido es la estructura del sistema tributario, altamente dependiente de impuestos indirectos como el IVA, que afectan por igual a ricos y pobres. En contraste, los impuestos directos —como renta de personas naturales y patrimonio— tienen un peso reducido en el recaudo. En 2024, el IVA representó casi el 30 % de los ingresos tributarios, mientras que la renta de personas naturales y el impuesto al patrimonio tuvieron una participación mucho menor.

La segunda razón sería el uso sistemático de estrategias legales e ilegales por parte de los más ricos para reducir su carga fiscal. Informes de la Dian muestran que la mayoría de quienes se acogieron a mecanismos de normalización tributaria —admitiendo haber ocultado activos— pertenecen a los sectores de mayor riqueza.

Consulte: ¿Qué tan cierto es que la mayoría de pozos petroleros dejarían de ser rentables si el precio baja de US$55 como dijo Petro?

