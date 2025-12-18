Petro asegura que presentará una reforma tributaria enfocada en “los megarricos”, ¿qué se sabe?

Tras la derrota del Gobierno Nacional por el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, la semana pasada, el presidente Gustavo Petro sostuvo que su administración presentará un nuevo proyecto enfocado en los “megarricos del país”.
El reciente anuncio lo hizo en su cuenta de X, sin embargo, no brindó mayores detalles sobre la supuesta iniciativa, pero sí explicó algunos argumentos de lo que hasta ahora no sería más que una propuesta, además a este gobierno de turno le resta alrededor de 8 meses para culminar su mandato.
En esa red social, el jefe de Estado fue directo en su diagnóstico sobre el origen del déficit fiscal y los problemas estructurales del país. “Los megarricos no pagan impuestos, los evaden”, escribió, al tiempo que vinculó este fenómeno con la pobreza, la desigualdad y la violencia.