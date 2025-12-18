Periodista de Telemedellín fue agredida en medio de los hechos violentos en el Atanasio: “Apaga o se la daño”

Las escenas de violencia no solo fueron en las tribunas y en la cancha del Atanasio Girardot. A las afueras del escenario deportivo también ocurrieron desmanes tras el triunfo de Atlético Nacional sobre Independiente Medellín en la final de vuelta de la Copa BetPlay en la que el cuadro verde oficiaba de visitante.
Familias, peatones que nada tenían que ver con el evento deportivo y los medios de comunicación que cubrían la final se vieron envueltos en los actos vandálicos provocados por una turba enardecida.
Lea aquí: 59 heridos, incluidos siete policías, tras violentos disturbios en la final DIM vs. Nacional