Periodista de Telemedellín fue agredida en medio de los hechos violentos en el Atanasio: “Apaga o se la daño”

Desde EL COLOMBIANO nos solidarizamos con los colegas periodistas que fueron víctimas de hechos de violencia durante el cubrimiento de la final entre Medellín y Nacional.

    La periodista María Camila Vergara en medio de la agresión de un hincha a las afueras del estadio Atanasio Girardot. FOTO: Capturas de video Telemedellín
Jessica Quintero Serna

Digital - Alcance

hace 9 horas
bookmark

Las escenas de violencia no solo fueron en las tribunas y en la cancha del Atanasio Girardot. A las afueras del escenario deportivo también ocurrieron desmanes tras el triunfo de Atlético Nacional sobre Independiente Medellín en la final de vuelta de la Copa BetPlay en la que el cuadro verde oficiaba de visitante.

Familias, peatones que nada tenían que ver con el evento deportivo y los medios de comunicación que cubrían la final se vieron envueltos en los actos vandálicos provocados por una turba enardecida.

Lea aquí: 59 heridos, incluidos siete policías, tras violentos disturbios en la final DIM vs. Nacional

Eso fue lo que le ocurrió a María Camila Vergara, periodista del sistema informativo del canal Telemedellín que, junto a su camarógrafo, fueron agredidos a las afueras del estadio cuando hacían una transmisión en directo.

En la grabación que el camarógrafo alcanzó a captar se escucha como un hombre encapuchado los increpa diciéndoles: “Apaga o se la daño, apaga o se la daño”, haciendo alusión al aparato que portaban.

Siga leyendo: ¿Cómo ingresó la descomunal cantidad de pólvora al Atanasio Girardot en la final de Copa y quiénes responderán por estos hechos?

Como pudo, Vergara denunció lo que ocurría mientras el camarógrafo bajó la cámara y le decía al hombre que ya no estaba grabando nada. El agresor insistía y al final del video se escucha cuando lanza una amenaza: “A que se la daño pues de un palazo”. Mientras tanto, en el estudio, cortaron el paso en vivo y el presentador que interactuaba con su compañera continuó con el reporte.

A través de sus redes sociales, Telemedellín denunció lo que sucedió con sus colaboradores.

Lea más: Nacional ganó el clásico y cerró el año con la Copa BetPlay: con gol de Román alcanzó su título número 37

“Tras finalizar el partido, la periodista del sistema informativo, María Camila Vergara, fue increpada cuando realizaba su actividad profesional. Pedimos respeto por todos los profesionales que realizan su labor y llevan las emociones del fútbol en paz”, escribió el medio de comunicación en una publicación en su cuenta de X en la que compartieron el momento de la agresión.

En otro trino, el canal también rechazó lo sucedido con otros colegas que fueron víctimas de agresiones dentro y fuera del Atanasio Girardot. Telemedellín pide respeto por todos los profesionales que realizan su labor de cubrimiento de los encuentros del fútbol profesional colombiano. Además, se solidariza con otros medios, quienes sufrieron ataques a sus equipos de trabajo como unidades móviles, vehículos, etc”.

Desde el sistema informativo del canal local anunciaron que ya se interpusieron las respectivas denuncias ante las autoridades.

Otros periodistas, como Sheyla García, de Win Sports, junto a otros compañeros de transmisión como el exjugador de Nacional Sergio Galván Rey, contaron su desafortunada experiencia cubriendo el encuentro en planta baja, es decir, en la cancha.

Le puede interesar: “Gracias, porque siempre estuvieron ahí”: David Ospina a la hinchada de Nacional tras ganarle la copa al Medellín

García aseguró en vivo que “la vieron cerca”, refiriéndose a las agresiones que pudieron dejarlos heridos y, a nombre del canal rechazaron los hechos violentos en el Atanasio y en Medellín, que por muchos años fue ejemplo de la cultura del fútbol para el país.

Desde EL COLOMBIANO nos solidarizamos con los colegas periodistas que fueron víctimas de estos hechos, pues colaboradores de esta casa editorial también han sido víctimas de agresiones, no solo en la más reciente final de Copa, sino en la definición de la Liga BetPlay del primer semestre entre DIM e Independiente Santa Fe en hechos ocurridos en la tribuna occidental del estadio.

