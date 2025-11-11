Cundinamarca Fest 2025: fechas, artistas y actividades de este festival en el Parque Simón Bolívar

El Parque Simón Bolívar será escenario de la riqueza cultural, natural y económica de Cundinamarca con la llegada del Cundinamarca Fest, un evento gratuito para toda la familia que se realizará del 13 al 16 de noviembre. La cita, que evoluciona de la tradicional ExpoCundinamarca, ocupará más de 150.000 metros cuadrados con experiencias interactivas, gastronomía, deporte, arte y música.
El festival, organizado por la Gobernación de Cundinamarca en alianza con la productora Páramo, evoluciona de la tradicional ExpoCundinamarca hacia un formato más dinámico y vivencial, que busca acercar el territorio al público capitalino y promover el turismo regional.