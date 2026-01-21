El conflicto de los Beckham bajo la lupa psicológica: ¿Qué hay detrás del quiebre familiar?

El quiebre entre Brooklyn Beckham y sus padres no solo ha sido leído como un nuevo episodio de conflicto familiar expuesto en redes sociales, sino también como una tensión propia de una etapa vital clave: la transición definitiva hacia la adultez. Desde la psicología, este tipo de rupturas suelen aparecer cuando el hijo consolida una nueva familia y redefine sus lealtades emocionales, un proceso que no siempre es fácil para quienes ocupaban el centro afectivo.
Para la psicóloga clínica Ana Teresa Miranda Lara, la situación que atraviesa el primogénito de los Beckham responde a una dinámica ampliamente documentada. “La tensión pública entre Brooklyn Beckham, sus padres y su esposa puede leerse como un proceso clásico de reorganización de lealtades en la adultez temprana. Brooklyn se encuentra en la etapa vital de consolidar una identidad propia y un nuevo sistema familiar, lo que implica desplazar parcialmente el eje emocional que antes ocupaban sus padres”, explica.