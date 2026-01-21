x

El conflicto de los Beckham bajo la lupa psicológica: ¿Qué hay detrás del quiebre familiar?

Más allá del escándalo mediático, el distanciamiento de Brooklyn Beckham con sus padres revela tensiones profundas sobre control, lealtades familiares y duelos emocionales no resueltos, según el análisis psicológico.

  • Brooklyn Peltz Beckham y Nicola Peltz posan junto a David y Victoria Beckham y sus hijos durante el estreno de la serie Beckham de Netflix en Londres, en octubre de 2023. FOTO: Getty Images.
Andrea Lara
Andrea Lara
21 de enero de 2026
bookmark

El quiebre entre Brooklyn Beckham y sus padres no solo ha sido leído como un nuevo episodio de conflicto familiar expuesto en redes sociales, sino también como una tensión propia de una etapa vital clave: la transición definitiva hacia la adultez. Desde la psicología, este tipo de rupturas suelen aparecer cuando el hijo consolida una nueva familia y redefine sus lealtades emocionales, un proceso que no siempre es fácil para quienes ocupaban el centro afectivo.

Lea aquí: El drama completo de los Beckham: Brooklyn acusa a su madre Victoria de haberle bailado inapropiadamente el día de su boda

Para la psicóloga clínica Ana Teresa Miranda Lara, la situación que atraviesa el primogénito de los Beckham responde a una dinámica ampliamente documentada. “La tensión pública entre Brooklyn Beckham, sus padres y su esposa puede leerse como un proceso clásico de reorganización de lealtades en la adultez temprana. Brooklyn se encuentra en la etapa vital de consolidar una identidad propia y un nuevo sistema familiar, lo que implica desplazar parcialmente el eje emocional que antes ocupaban sus padres”, explica.

En ese movimiento, señala, la madre adquiere un rol central en el conflicto: “La madre aparece como una figura con alta implicación afectiva y control simbólico, para quien la separación emocional del hijo puede vivirse como pérdida o amenaza, generando fricción con la nuera, percibida consciente o inconscientemente como quien ‘reemplaza’ su lugar”.

Conozca: “Es mi familia la que me ha controlado”: Brooklyn Beckham estalla y cuenta todo sobre el distanciamiento con sus padres

Este tipo de escenarios, añade la especialista, suele reforzar el cierre de la pareja frente al entorno familiar. “La pareja, por su parte, tiende a cerrarse en una alianza defensiva, reforzando la distancia con la familia de origen”, afirma, y aclara que estos conflictos no deben interpretarse de forma simplista: “Este tipo de conflicto no habla necesariamente de maldad, sino de duelos no elaborados, límites difusos y dificultades para aceptar que amar a un hijo adulto implica permitirle elegir, incluso cuando eso reconfigura profundamente el rol parental”.

Desde una lectura más profunda, la psicóloga plantea que también puede activarse un conflicto simbólico no resuelto. “Incluso puede pensarse en la activación de un residuo edípico no resuelto: no en el sentido literal del complejo, sino simbólicamente, como la dificultad de la madre para soltar el lugar privilegiado que ocupaba en la vida emocional del hijo”, señala. Cuando esa transformación no ocurre, advierte, “la pareja del hijo puede ser vista como una intrusa en un territorio afectivo que antes era exclusivo”.

En ese punto, el conflicto deja de ser solo personal y se vuelve estructural. “La rivalidad no es consciente, pero se expresa en microtensiones, críticas veladas o intentos de recuperar centralidad”, explica Miranda Lara. El hijo, atrapado entre dos vínculos primarios, suele optar por el distanciamiento: “El hijo, atrapado entre dos vínculos primarios, suele responder con alejamiento para preservar la nueva alianza amorosa”. Así, concluye, la ruptura marca “el pasaje incompleto entre ser ‘hijo de’ y convertirse plenamente en ‘hombre de’, un tránsito que exige tanto al hijo como a la madre elaborar una separación real para alcanzar una vivencia desde la autenticidad y resignificación”.

Temas recomendados

Familia
Madres
Matrimonio
Hermanos
Padres
conflicto
relaciones
Psicología
Esposa
Reino Unido
Estados Unidos
