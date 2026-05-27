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Condenan a tres años y cinco meses de cárcel al asistente de Matthew Perry por su muerte: admitió haberle inyectado ketamina

Kenneth Iwamasa admitió haber administrado varias dosis de la sustancia al actor en las semanas previas a su muerte; la justicia de California cerró el caso que involucró a cinco personas.

  • Un juez de Los Ángeles condenó a Kenneth Iwamasa por el caso Matthew Perry. FOTO: Getty Images
    Un juez de Los Ángeles condenó a Kenneth Iwamasa por el caso Matthew Perry. FOTO: Getty Images
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 56 minutos
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Un juez federal de Los Ángeles condenó este miércoles a Kenneth Iwamasa, exasistente personal del actor Matthew Perry, a tres años y cinco meses de prisión por suministrarle ketamina, sustancia relacionada con la muerte del intérprete de ‘Friends’.

La sentencia incluye además dos años de libertad condicional supervisada y el pago de una multa de 10.000 dólares al Gobierno de Estados Unidos. El caso se resolvió tras la confesión del acusado y la investigación sobre el fallecimiento ocurrido en California.

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Iwamasa reconoció en agosto pasado haber administrado al actor varias dosis de ketamina durante las últimas semanas de vida de Perry. De acuerdo con la Fiscalía, el exasistente llegó a inyectarle la sustancia “repetidamente sin capacitación médica, incluyendo múltiples inyecciones” el día de su muerte.

La acusación también señaló al médico Salvador Plasencia como una de las personas involucradas en el suministro de la droga. Según los documentos judiciales, Plasencia instruyó a Iwamasa para que “inyectara ketamina a Perry” y dejó viales de la sustancia para que el actor pudiera autoadministrársela sin contar con el equipo de seguridad correspondiente.

Personas implicadas en el caso

La investigación por la muerte del actor involucró a cinco personas señaladas por las autoridades:

·Kenneth Iwamasa, exasistente personal de Perry.

·Salvador Plasencia, médico acusado de participar en el suministro de ketamina.

·Mark Chávez, médico vinculado al caso.

·Erik Fleming, señalado de coordinar la entrega de la sustancia.

·Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”.

Con esta sentencia, la justicia de California dio por concluido el proceso judicial relacionado con la muerte del actor estadounidense.

Iwamasa admitió haber inyectado ketamina al actor en sus últimas semanas de vida. FOTO: Getty Images
Iwamasa admitió haber inyectado ketamina al actor en sus últimas semanas de vida. FOTO: Getty Images

Quién era Matthew Perry

Matthew Perry alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Chandler Bing en la serie ‘Friends’, emitida entre 1994 y 2004. El actor también participó en producciones de cine y televisión y habló públicamente sobre sus problemas de adicción durante varios años.

En 2022 publicó el libro de memorias ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir’, donde relató episodios relacionados con el consumo de sustancias y sus tratamientos de rehabilitación.

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Autopsia confirmó presencia de ketamina

La Oficina del Médico Forense de Los Ángeles informó que Matthew Perry murió por los “efectos agudos de ketamina” y un posterior ahogamiento. El informe indicó que en la sangre del actor se encontraron rastros de la sustancia, utilizada médicamente para tratar depresión y ansiedad, aunque también empleada de forma recreativa.

“Con los altos niveles de ketamina encontrados en sus muestras de sangre post mortem, los principales efectos letales serían tanto la sobreestimulación cardiovascular como la depresión respiratoria”, señaló el informe difundido por la prensa internacional.

El documento agregó que Perry “estaba recibiendo terapia de infusión de ketamina para la depresión y la ansiedad”.

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