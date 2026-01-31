x

¿Va al homenaje de Yeison Jiménez en El Campín? Esta es la petición de su familia

El evento se realizará hoy 31 de enero en Bogotá con artistas nacionales e internacionales. La organización hizo un llamado especial a los asistentes para honrar la memoria del cantante. Conózcala aquí.

    El homenaje a Yeison Jiménez se realizará en El Campín y reunirá a varios artistas invitados para recordar su legado musical. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
hace 3 horas
El estadio Nemesio Camacho El Campín será escenario este sábado 31 de enero del concierto homenaje a Yeison Jiménez, un evento que reunirá a miles de seguidores del artista de música popular y a varios invitados nacionales e internacionales para recordar su legado.

Conozca: Video | Sacerdote cantó tema de Yeison Jiménez durante la misa y se volvió viral en redes

De cara al espectáculo, la familia y el equipo de trabajo del cantante hicieron una petición especial al público: asistir vestido de blanco y, en lo posible, llevar sombrero, como símbolo de homenaje.

“Los esperamos de blanco y con sombrero”, publicaron desde la cuenta oficial de Eventos Sírvalo Pues, a través de la cual se han comunicado los organizadores.

Jiménez, oriundo de Manzanares, fue el primer artista de música popular en llenar el máximo escenario de la capital durante su cumpleaños. Tenía previsto un segundo concierto en marzo, pero tras su fallecimiento la fecha se transformó en un tributo y se adelantó para este fin de semana.

El cartel del homenaje incluye presentaciones de Natalia Jiménez, Pasabordo, Andy Rivera, Alex Campos y Chayín Rubio, entre otros invitados.

Lea también: Mamá de Yeison Jiménez contó cómo fue la llamada en la que se enteró del accidente: “Él me ha enviado mensajes”

En redes sociales, la organización también compartió un mensaje en el que destacó que la banda del artista continúa ensayando para ofrecer un espectáculo a la altura de su trayectoria. “Su banda sube al escenario con el propósito de dar lo mejor, honrar su memoria y celebrar todo lo que él construyó”, señalaron.

Se espera que el evento reúna a seguidores de distintas regiones del país para despedir y conmemorar al intérprete.

