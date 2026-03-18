Aerocivil revela informe técnico de incidente de avión de Latam con helicóptero: hubo errores humanos e incumplimiento de altitud

La Aeronáutica Civil reveló este miércoles el informe técnico sobre el incidente presentado hace semanas entre un avión de la aerolínea Latam y un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

El hecho se remonta al pasado 20 de febrero cuando un avión comercial tuvo que interrumpir su salida, en pleno carreteo, porque un helicóptero de la FAC se atravesó en la trayectoria.

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El incidente que puso en riesgo a 157 pasajeros y 5 tripulantes que iban en el vuelo LA4278 puso en tela de juicio la seguridad aérea en Colombia, pues debido a la intervención del helicóptero militar, el piloto del avión de Latam tuvo que hacer una maniobra conocida como “despegue interrumpido”, en donde el avión se detuvo, haciendo que los frenos alcanzaran una temperatura de 900°C, ocasionando el desinfle de las ruedas.

Para esclarecer lo acontecido, la autoridad aérea de Colombia dio a conocer el informe técnico de los hechos, estableciendo las principales causas del incidente y algunas alertas a tener en cuenta.

La Aerocivil determinó como la causa directa el cruce del helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aérea Colombiana sobre la trayectoria de la pista 14R mientras el Airbus A320 de Latam se encontraba en plena carrera de despegue.

En ese instante, dicta el informe, que hubo un incumplimiento de altitud por parte de la aeronave militar debido a que, aunque el controlador ordenó al helicóptero mantener 9.500 pies, los registros de radar confirmaron que la aeronave cruzó a 9.100 pies.