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Aerocivil revela informe técnico de incidente de avión de Latam con helicóptero: hubo errores humanos e incumplimiento de altitud

La Aeronáutica Civil expuso las conclusiones del incidente protagonizado el pasado 20 de febrero por un helicóptero militar y una aeronave de Latam en El Dorado.

  • La Aeorcivil compartió el informe del incidente de un avión de Latam con un helicóptero en El Dorado el pasado 20 de febrero. Fotos: Cortesía y Aeronáutica Civil
    La Aeorcivil compartió el informe del incidente de un avión de Latam con un helicóptero en El Dorado el pasado 20 de febrero. Fotos: Cortesía y Aeronáutica Civil
  • Estas fueron las comunicaciones halladas luego del informe técnico. Foto: Aerocivil.
    Estas fueron las comunicaciones halladas luego del informe técnico. Foto: Aerocivil.
  • Estas fueron las trayectorias del avión de Latam y un helicóptero militar. Foto: Aerocivil
    Estas fueron las trayectorias del avión de Latam y un helicóptero militar. Foto: Aerocivil
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La Aeronáutica Civil reveló este miércoles el informe técnico sobre el incidente presentado hace semanas entre un avión de la aerolínea Latam y un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

El hecho se remonta al pasado 20 de febrero cuando un avión comercial tuvo que interrumpir su salida, en pleno carreteo, porque un helicóptero de la FAC se atravesó en la trayectoria.

Lea también: Tremendo susto: helicóptero de la Fuerza Aeroespacial se cruzó en el despegue de avión de Latam en aeropuerto de Bogotá

El incidente que puso en riesgo a 157 pasajeros y 5 tripulantes que iban en el vuelo LA4278 puso en tela de juicio la seguridad aérea en Colombia, pues debido a la intervención del helicóptero militar, el piloto del avión de Latam tuvo que hacer una maniobra conocida como “despegue interrumpido”, en donde el avión se detuvo, haciendo que los frenos alcanzaran una temperatura de 900°C, ocasionando el desinfle de las ruedas.

Para esclarecer lo acontecido, la autoridad aérea de Colombia dio a conocer el informe técnico de los hechos, estableciendo las principales causas del incidente y algunas alertas a tener en cuenta.

La Aerocivil determinó como la causa directa el cruce del helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aérea Colombiana sobre la trayectoria de la pista 14R mientras el Airbus A320 de Latam se encontraba en plena carrera de despegue.

En ese instante, dicta el informe, que hubo un incumplimiento de altitud por parte de la aeronave militar debido a que, aunque el controlador ordenó al helicóptero mantener 9.500 pies, los registros de radar confirmaron que la aeronave cruzó a 9.100 pies.

Estas fueron las comunicaciones halladas luego del informe técnico. Foto: Aerocivil.
Estas fueron las comunicaciones halladas luego del informe técnico. Foto: Aerocivil.

Otra causa detectada fue la falta de información anticipada; esto se debe a que la tripulación del avión comercial no recibió advertencias previas sobre el cruce del helicóptero, detectándolo visualmente solo cuando ya habían alcanzado una velocidad crítica de más de 140 nudos (259 km/h).

Para la Aerocivil, en la escena hubo un “riesgo de colisión real” (mid-air collision) y una falla en las barreras de seguridad.

El informe presentado públicamente data de errores humanos y de infraestructura, detallando que el controlador de la Torre Sur perdió contacto visual momentáneo con el helicóptero debido a la obstrucción causada por los parales de los vidrios de la torre de control.

Estas fueron las trayectorias del avión de Latam y un helicóptero militar. Foto: Aerocivil
Estas fueron las trayectorias del avión de Latam y un helicóptero militar. Foto: Aerocivil

Otro error detectado fue una saturación de la frecuencia, interferencias, mensajes fragmentados y transmisiones simultáneas que impidieron la claridad de las instrucciones. La Aerocivil subrayó que las transferencias de control se realizaban “a viva voz” sin procesos estandarizados, lo que incrementó la vulnerabilidad del sistema.

La Aerocivil dio recomendaciones para que no vuelva a ocurrir incidentes como el avión de Latam y el helicóptero de la FAC

El informe de la Aeronáutica Civil no sólo estableció las fallas en el incidente que afortunadamente no trascendió a mayores sino que también concluyó con unas recomendaciones para que no se repitan hechos similares.

La autoridad aérea recomienda en El Dorado diseñar e implementar protocolos específicos para el cruce de aeronaves de ala rotatoria, definiendo altitudes mínimas, puntos obligatorios de cruce y fraseología técnica.

Asimismo, sugirió reforzar el entrenamiento de los controladores aéreos mediante simulaciones de escenarios complejos y mejorar la disciplina en las comunicaciones.

Otra de las acciones que se debería tomar en la terminal aérea de acuerdo con el informe es implementar sistemas eficaces de seguimiento y mejorar la documentación de las actuaciones del personal para futuras evaluaciones.

Por último, la Aeronáutica hizo un llamado a la coordinación interinstitucional y se establezcan acuerdos operativos más robustos entre la aviación civil y la aviación de Estado para compartir información clave de manera oportuna.

Siga leyendo: Denuncian penalmente a pilotos de helicóptero militar por cruce sin autorización en plena operación aérea en El Dorado

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