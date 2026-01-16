“Fuiste un h*** con Yeison”: Ciro Quiñonez responde a Giovanny Ayala tras criticar el homenaje a Yeison Jiménez

Lo que debía ser un tributo a la memoria y obra de Yeison Jiménez el pasado miércoles, 14 de enero, se transformó en el epicentro de una confrontación pública por redes sociales entre figuras de la música popular en Colombia. Le puede interesar: Video | En el Movistar retumbó El Aventurero en el Cielo, la nueva canción en homenaje a Yeison Jiménez La ceremonia, que no solo dejó momentos sobre las presentaciones musicales, sino también de las palabras e intervenciones de los familiares de Yeison, desató una cadena de descalificaciones que expusieron presuntas fracturas en las relaciones personales entre los artistas del gremio.

Y es que de manera contundente, el artista Ciro Quiñones le respondió a su colega Giovanny Ayala, quien criticó de manera despectiva el homenaje a Yeison Jiménez realizado el pasado miércoles en el Movistar Arena de Bogotá. En el evento, familiares, amigos, colegas y miles de fanáticos del artista fallecido el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, se congregaron para darle el último adiós y dedicarle una nueva canción en su honor: ‘El Aventurero en el Cielo’, tema en donde participaron 11 artistas del género. Entérese: Manzanares, Caldas, también despedirá a Yeison Jiménez: así será el homenaje al cantante Una de las ausencias en el homenaje fue precisamente la del intérprete Giovanny Ayala, quien, según la respuesta de Ciro, no era “bienvenido” porque, al parecer, se habría portado muy mal en vida con Yeison Jiménez.

Las duras críticas de Giovanny Ayala al homenaje

El cantante Giovanny Ayala, de 49 años, fue el primero en manifestar su descontento, calificando el evento como un “circo bochornoso”, por medio de un video publicado en sus redes sociales.

El artista, que según él optó por no asistir a la conmemoración en honor a Yeison Jiménez en el Movistar Arena por decisión propia, utilizó sus propios medios para fundamentar su postura basándose en su “experiencia profesional”. “Cuando digo circo, hablo por mi trayectoria, por mis años en la música; por eso tengo el atrevimiento de dirigirme a ellos. Parecían una feria de carnavales de Barranquilla. Todos borrachos”, expresó Ayala en un video publicado en Instagram pero que dos horas después borró. También le puede interesar: “No escuché voz pidiendo ayuda”: el relato de un agricultor que intentó ayudar la avioneta siniestrada de Yeison Jiménez Además, cuestionó directamente la conducta de los colegas que estuvieron presentes en el homenaje, en el que sí estuvo su hijo y también artista del género, Sebastián Ayala, compartiendo con los otros 10 exponentes.

La contundente respuesta de Ciro Quiñonez

Ante los señalamientos de Giovanny Ayala, el cantante Ciro Quiñonez, de 41 años, salió en defensa del evento realizado en honor a su colega y de los miles de asistentes que estuvieron presentes acompañando el ultimo adios a Yeison. El intérprete de ‘Regalada sales cara’ contradijo la versión de Ayala, sugiriendo que su ausencia no fue una elección personal, sino una exclusión deliberada debido a presuntos conflictos previos con el fallecido cantante. “Yeison te odiaba, porque fuiste un hpta en vida”, afirmó Quiñonez en una publicación, donde además sostuvo que Ayala fue una mala persona con su amigo al hablar “muchas cosas de él”. El mensaje del cantante cerró de forma contundente: “Tú no fuiste porque nadie te quiere, ni te soporta. He dicho, mi querido y olvidado Giovanny Ayala”.

Otras fuertes reacciones: hermana de Yeison calificó a Ayala de “oportunista”

La familia del artista fallecido tampoco fue ajena a la controversia. Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, intervino a través de los comentarios en Instagram para aclarar la situación y rechazar las críticas de Giovanny Ayala. La mujer enfatizó que el cantante no formaba parte del círculo cercano necesario para estar presente en el acto, por lo que volvió a desmentir la razón de la ausencia explicada por Ayala. “Ay, señor, usted no estuvo porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él. Después de toda la mierda que habló, vaya y busque protagonismo en otro lado. Oportunista”, sentenció Jiménez en la publicación del propio Ayala.

Estas reacciones se sumaron a una ola de opiniones en contra de Giovanny Ayala, que ha dividido a los seguidores del género popular. “Tigresa de Colombia, deje la hipocresía” y “estás buscando protagonismo” fueron otros comentarios por parte de los usuarios en redes.

