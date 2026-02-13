Final sorpresiva para esquiadora en Olímpicos: perdió competencia pero recibió anillo de compromiso

Después del oro olímpico del domingo en Cortina d’Ampezzo, la esquiadora estadounidense Breezy Johnson se cayó y abandonó el jueves en el supergigante, pero lo mejor para ella estaba esperando en la meta: su novio le esperaba con un anillo para pedirle matrimonio.

Lea: Descalificaron de los Olímpicos a deportista ucraniano por casco en honor a atletas muertos en la guerra

Johnson, de 31 años, aceptó sin dudar, todavía sorprendida al ver a su pareja, Connor Watkins, arrodillándose en la célebre estación invernal de los Dolomitas, en el final de la pista Olimpia delle Tofane.

“Le había dicho que siempre había soñado con una petición de matrimonio en los Juegos Olímpicos, así que ya tenía una pequeña intuición”, admitió Johnson, muy sonriente, con su anillo de zafiro y oro blanco.