Cardi B es absuelta en juicio millonario por presunta agresión a exguardia de seguridad

Un juez de California absolvió a la rapera Cardi B en el proceso civil por presunta agresión interpuesto por una exguardia de seguridad, quien reclamaba 24 millones de dólares en indemnización por un incidente ocurrido en 2018.

La demandante, Emani Ellis, alegaba que la artista la había arañado en el rostro y escupido durante un altercado en un consultorio médico de Beverly Hills, lo que supuestamente le causó heridas que requirieron cirugía plástica, además de ansiedad, depresión e insomnio.

Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, negó desde el inicio haber agredido físicamente a Ellis y sostuvo que el enfrentamiento fue únicamente verbal, motivado porque la guardia de seguridad intentó grabarla sin consentimiento mientras ella acudía embarazada a una cita con su obstetra.

Tras escuchar los testimonios, el tribunal determinó que Ellis no logró demostrar los elementos necesarios de agresión, negligencia ni angustia emocional suficientes para responsabilizar a la cantante. De este modo, la corte desestimó la demanda y exoneró a la rapera de cualquier obligación civil.

Cardi B testificó durante dos días y reaccionó con alivio al conocer el veredicto. “Jamás toqué a esa mujer. No puse mis manos sobre esa chica”, afirmó al salir del juzgado, donde también agradeció a su equipo legal, al jurado y a sus seguidores. Reconoció que el proceso le hizo perderse el primer día de clases de sus hijos y lo calificó como el resultado de una demanda “frívola”.