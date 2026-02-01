Entran en vigencia los aranceles del 30% de la guerra comercial entre Ecuador y Colombia

Los aranceles del 30% que se impusieron mutuamente Colombia y Ecuador comenzaron a regir desde la medianoche de este domingo, formalizando una guerra comercial entre dos de los principales socios económicos de la región andina.

Conozca: Daniel Noboa reitera que medidas sobre Colombia son por el “abandono” en la frontera

La medida impacta un intercambio anual cercano a los 2.800 millones de dólares. Colombia exporta a Ecuador alrededor de 1.800 millones de dólares en productos, mientras que las ventas ecuatorianas apenas alcanzan los 900 millones, un desbalance que el presidente Daniel Noboa ha citado como argumento para justificar las sanciones.

El Gobierno colombiano respondió con gravámenes a una lista de 50 productos ecuatorianos, entre ellos arroz, plátano, aceites, azúcar, neumáticos, calzado y aluminio, mientras que Quito mantiene el impuesto general a las importaciones colombianas.