El drama completo de los Beckham: Brooklyn acusa a su madre Victoria de haberle bailado inapropiadamente el día de su boda

El quiebre definitivo entre Brooklyn Beckham y sus padres volvió al centro de la conversación pública tras una serie de mensajes publicados por el joven en sus redes sociales, en los que señaló directamente a su madre, Victoria Beckham, de haber protagonizado uno de los episodios más incómodos de su boda con Nicola Peltz, celebrada en abril de 2022 en Palm Beach, Florida.
En contexto: “Es mi familia la que me ha controlado”: Brooklyn Beckham estalla y cuenta todo sobre el distanciamiento con sus padres
Según relató Brooklyn, el momento que debía ser el primer baile de los recién casados fue interrumpido de forma inesperada. Afirmó que el cantante Marc Anthony, quien se presentó como invitado en la ceremonia, lo llamó al escenario cuando estaba previsto el baile romántico con su esposa, pero que en lugar de Nicola encontró a su madre esperándolo. “Mi madre interceptó mi primer baile con mi esposa, que había sido planeado durante semanas con una canción romántica. Bailó sobre mí de manera muy inapropiada frente a nuestros 500 invitados. Nunca me he sentido tan incómodo ni humillado en toda mi vida”, escribió.