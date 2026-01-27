Bella Hadid y Adan Bañuelos rompen: así fue el fin de su relación de dos años

Bella Hadid vuelve a estar soltera. La supermodelo estadounidense puso fin a su relación con el jinete mexicano Adan Bañuelos después de dos años de noviazgo marcados por momentos románticos, pero también por altibajos, según reportó Entertainment Tonight.

De acuerdo con una fuente cercana, la modelo “está tratando de mantenerse positiva y distraída”, enfocándose en el trabajo y en su círculo más íntimo mientras atraviesa la ruptura. La noticia sorprendió a seguidores de la pareja, ya que hasta finales del año pasado se les había visto juntos en eventos públicos y compartiendo muestras de cariño en redes sociales.