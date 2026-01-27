x

Bella Hadid y Adan Bañuelos rompen: así fue el fin de su relación de dos años

Aunque recientemente se mostraban unidos, la pareja decidió separarse. La modelo ahora se enfoca en su trabajo y en superar la ruptura. Esto es lo que se sabe sobre la ruptura.

  • La relación comenzó en 2023; Bella Hadid incluso se mudó a Texas para estar con Adan Bañuelos y se alejó parcialmente de las pasarelas para enfocarse en la vida ecuestre junto al jinete.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
bookmark

Bella Hadid vuelve a estar soltera. La supermodelo estadounidense puso fin a su relación con el jinete mexicano Adan Bañuelos después de dos años de noviazgo marcados por momentos románticos, pero también por altibajos, según reportó Entertainment Tonight.

De acuerdo con una fuente cercana, la modelo “está tratando de mantenerse positiva y distraída”, enfocándose en el trabajo y en su círculo más íntimo mientras atraviesa la ruptura. La noticia sorprendió a seguidores de la pareja, ya que hasta finales del año pasado se les había visto juntos en eventos públicos y compartiendo muestras de cariño en redes sociales.

Su historia comenzó en 2023 y, por amor, Hadid incluso se mudó a Texas para estar más cerca del jinete, adoptando un estilo de vida más campestre y vinculándose de lleno al mundo ecuestre, haciendo a un lado su trabajo como supermodelo. Sin embargo, personas cercanas aseguraban que la relación era “tumultuosa” y atravesaba constantes idas y vueltas.

Conozca: Las desgarradoras imágenes de Bella Hadid en el hospital: la supermodelo lucha contra la enfermedad de Lyme

Más allá del romance, ambos compartían intereses comerciales, incluyendo la compra de caballos de alto valor. Bañuelos también fue un apoyo importante para Bella durante su lucha contra la enfermedad de Lyme, condición que ha afectado su salud en los últimos años y que incluso la alejó de la equitación profesional.

Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre la separación, pero la modelo parece enfocada en nuevos proyectos personales y profesionales mientras cierra este capítulo sentimental.

Utilidad para la vida