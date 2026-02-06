Antes de ser el artista principal, Bad Bunny ya había actuado en el Super Bowl: así fue su primera aparición en 2020

Aunque este domingo será el artista principal del espectáculo de medio tiempo en el juego entre los New England Patriots y Seattle Seahawks en Santa Clara, California, no será la primera vez que Bad Bunny se presente como artista en el Super Bowl, el evento deportivo más visto de la televisión estadounidense. En contexto: Bad Bunny sacude a los trumpistas tras anuncio de su show en el Super Bowl, ¿por qué? El puertorriqueño ya estuvo en este escenario hace seis años, en 2020, que al igual que la de este 8 de febrero, fue una de las ediciones más “latinizadas” de este evento. Esa vez, en el Hard Rock Stadium de Miami, Bad Bunny fue el artista invitado de la colombiana Shakira y de Jennifer López, quienes compartieron los 14 minutos que duró el show de la final en la que se enfrentaron los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Esa noche del 2 de febrero, el Conejo Malo acompañó a la cantante colombiana en uno de los segmentos que tuvo a cargo, interpretando I Like It, Chantaje y unos apartes de Callaíta, la canción que lo popularizó en el mercado estadounidense.

El puertorriqueño apareció en escena con un traje plateado, contrastando con el atuendo rojo que la colombiana lució en ese momento y, aunque su aparición fue momentánea, significó su primera participación en ese espectáculo. Siga leyendo: El mensaje que Luis Díaz le envió a Christian González para el Super Bowl Ahora, seis años después y convertido en uno de los artistas de música urbana más influyentes del momento, la expectativa es alta por el show que presentará en el Levi’s Stadium, que se espera sea una oda a sus raíces, como lo hizo en su residencia en Puerto Rico y como ahora lo viene haciendo en su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Pero también se espera que su presentación contenga una fuerte crítica a la política migratoria del gobierno de Donald Trump, a la que públicamente se ha opuesto. De hecho, el pasado fin de semana, durante la gala de entrega de los premios Grammy, en la que ganó tres de los premios más importantes de la noche, Bad Bunny se fue en contra del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE), que ha estado en el centro de la controversia por el uso excesivo de la fuerza en sus redadas en el estado de Minnesota. Siga leyendo: “No hay previstas operaciones del ICE en el Super Bowl”: el anuncio de la NFL para la final del fútbol americano más latina Ha sido tal el rechazo del artista al gobierno federal que, incluso, dejó a Estados Unidos por fuera de su gira mundial para evitar que los agentes del ICE aprovecharan sus conciertos para hacer redadas en contra de los migrantes latinos. Este jueves, durante la conferencia de prensa previa al show, que es patrocinado por Apple Music, el Conejo Malo aseguró que ha intentado bajarle a la presión que significa ser el artista principal del Super Bowl y que solo espera divertirse y transmitírselo a sus seguidores.