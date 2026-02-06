¿A qué hora juegan Luis Díaz y los otros referentes de la Selección este fin de semana? Agéndese con tiempo

Después de la clasificación de Sporting de Lisboa a los cuartos de final de la Copa de Portugal, equipo en el que Luis Suárez fue fundamental en el triunfo 3-2 ante el AVS Futebol SAD y el que también tuvieron lucimiento sus compatriotas Cristian Devenish y Óscar Perea, otros futbolistas colombianos, entre ellos Luis Díaz, esperan ser protagonistas con sus diferentes equipos en las principales ligas del mundo este fin semana.
A cuatro meses para que se inicie el Mundial en Norteamérica 2026, los representantes colombianos se esfuerzan para lograr buenas presentaciones que les permita ser convocados a la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo, sobre todo de cara a los próximos amistosos ante Croacia el 26 de marzo y el 29 de ese mes frente a Francia.