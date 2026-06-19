Anne Hathaway anunció que está embarazada: la actriz de 43 años espera su tercer hijo

La actriz estadounidense reveló que está esperando su tercer hijo por medio de una publicación en Instagram, donde tiene más de 42 millones de seguidores. Allí compartió un video en el que, al principio, aparece con los brazos ocultando su abdomen para luego bajarlos y dejar ver su embarazo. Lea: Kate Middleton regresa a Royal Ascot tras dos años de ausencia por su tratamiento contra el cáncer Desde 2012, Hathaway está casada con el productor Adam Shulman, a quien conoció hace casi veinte años en el Festival de Cine de Palm Springs. La pareja ya tiene dos hijos, Jonathan y Jack, de 10 y 6 años, respectivamente. El video de la actriz ya cuenta con más de ocho millones de “me gusta”, y actrices, influencers y presentadores han dejado mensajes de felicitación a la pareja por la llegada de su tercer bebé.

En varias ocasiones, Anne –ganadora de los premios Óscar y Globo de Oro– ha contado el significado que tiene para ella ser madre y lo difícil que fue quedar embarazada por primera vez. Antes de tener a su primer hijo, la actriz sufrió un aborto espontáneo. “Creo que hay un silencio en torno a los momentos previos a eso y no todos son felices; de hecho, muchos de ellos son bastante dolorosos. Creo que ese dolor radica en que estas mujeres sentimos que somos las únicas que estamos pasando por ello”, le contó en una entrevista en 2019 al medio Entertainment Tonight. Años después, en la revista Vanity Fair, reveló más detalles sobre su pérdida: después de ella realizó un personaje en una obra de teatro que debía dar a luz en cada función, lo que terminó convirtiéndose en una experiencia retadora emocionalmente.

A raíz de sentir que poco se hablaba de este tema fue que Hathaway tomó la decisión de comenzar a compartir lo que le había ocurrido. “Así que decidí que iba a hablar de ello. Lo que me partió el corazón, me dejó boquiabierta y me dio esperanza fue que, durante los tres años siguientes, casi a diario, una mujer se me acercaba llorando y yo simplemente la abrazaba, porque ella llevaba consigo ese [dolor] y, de repente, ya no era solo suyo”, dijo.

Las películas que ha protagonizado (y protagonizará) Anne Hathaway en 2026

La estadounidense encabeza una de las cintas más taquilleras de lo que va del año. El diablo viste a la moda 2 ha recaudado más de 1.000 millones de dólares en taquilla gracias a la continuación, veinte años después, de la historia de Miranda Priestley y Andy Sachs. Por otra parte, Hathaway también es la protagonista de Mother Mary, película que se estrenó en abril en Estados Unidos y que, hasta ahora, no ha llegado a Colombia. Allí interpreta a una estrella mundial del pop que retoma su carrera después de un trágico accidente.