Alejandro Sanz, entre la depresión y su amor con Stephanie Cayo: “Es muy bonito estar enamorado”

Muchos lo recuerdan por canciones como La tortura, Mi amiga, El aprendiz, El alma al aire... pero muy pocos conocían esa faceta oculta de Alejandro Sanz, el destacado cantante español de 51 años que en la actualidad se encuentra de gira por Norteamérica.
En una entrevista con Jordi Évole en el programa Lo de Évole, el intérprete de Cuando nadie me ve dijo que se siente pleno con su familia y sus cuatro hijos: Manuela, Alexander, Dylan y Alma. “Estoy tan a gusto con lo que me pasa, con mi familia, con mi entorno, con lo que me ocurre”, expresó.