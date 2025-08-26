Empresas que están contratando en trabajo híbrido; paso a paso para postularse

Encontrar trabajo híbrido es una de las grandes metas de muchos colombianos que se encuentran en esa búsqueda activa y por medio del portal de Magneto Empleos lo podrán alcanzar, pues este sitio actualmente cuenta con más de 2.300 vacantes a nivel nacional. La mayoría de ellas están concentradas en el sector de Servicio al cliente; Ventas; Call center, telemercadeo y BPO; Ingenierías y Recursos humanos. Le puede interesar: Buscan talento en trabajo remoto: estas son las más de 3.000 vacantes disponibles en Colombia

Empresas que más están contratando en trabajo híbrido

La demanda de empleo híbrido refleja la búsqueda de equilibrio entre flexibilidad y productividad. Plataformas como Magneto facilitan el acceso a cientos de oportunidades en el país. FOTO: GETTY

Vacantes más destacadas en trabajo híbrido

Asesor de Servicio Call Center - Domingo a Domingo Hibrido

Salario: $ 1.425.000. Requisitos: - Bachiller, técnico o tecnólogo. - Mínimo 1 año de experiencia en atención a usuarios a través de call center, preferiblemente en el sector salud. Responsabilidades: - Ejecutar eficientemente las campañas entrantes, salientes y procesos de los canales de atención (Telefónico y Presencial) con el fin de resolver las necesidades del usuario y mejorar su experiencia en cada uno de los contactos, creando momentos memorables con nuestros usuarios para contribuir en el cumplimiento de los estándares de calidad y niveles de servicio. Aplique acá.

Auxiliar Servicios de Conocimiento y Consultoría

Salario: $ 2.517.000. Responsabilidades: - Gestionar reservas y disponibilidad de espacios para la ejecución de eventos y actividades de conocimiento y consultoría. - Realizar seguimiento a la agenda de eventos, comunicando oportunamente cambios y novedades. - Verificar montaje y adecuación de espacios según los requerimientos. - Apoyar la logística de insumos y recursos antes, durante y después de los eventos. - Asegurar el registro de asistencia y cumplimiento de requisitos logísticos y administrativos. - Brindar apoyo en la producción de eventos presenciales, virtuales e híbridos. - Operar equipos audiovisuales, incluyendo transmisiones en streaming, sonido y video. - Ejecutar pruebas técnicas previas para garantizar la calidad de los eventos. - Aplicar encuestas de percepción de valor y consolidar resultados. - Identificar oportunidades de optimización en la logística y contribuir a las lecciones aprendidas. - Apoyar estudios de mercado y procesos de documentación para proveedores y contratos. Requisitos: - Formación Académica: Técnica en áreas administrativas, mercadeo, gestión de eventos o afines. - Experiencia: Mínimo un año de experiencia en labores administrativas, servicio al cliente y/o apoyo en la logística de eventos. Aplique aquí.

Especialista en Servicio al Cliente Bilingüe - Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: - Atender consultas de clientes por teléfono y chat. - Resolver problemas relacionados con productos y pedidos. - Brindar soporte técnico cuando sea necesario. - Mantener altos estándares de calidad y manejar KPIs. Requerimientos: - Nivel de inglés B2+. - Excelente actitud y habilidades de comunicación. - Deseable experiencia previa en servicio al cliente. Postúlese acá.

Analista de Datos - Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Realizar investigación y benchmarking para identificar tendencias en procesos de admisión. - Monitorear la competencia y presentar hallazgos relevantes. - Articular información de diversas fuentes para generar segmentaciones y proyecciones. - Crear modelos de análisis y medición de actividades de admisiones. - Elaborar recomendaciones basadas en datos claros y precisos. - Estructurar consolidar y segmentar bases de datos de la Dirección. - Elaborar informes sobre indicadores de gestión benchmarking y tendencias clave. Conozca también: Acceda a más de 120.000 vacantes laborales disponibles en Colombia; paso a paso para aplicar Requisitos: - Contar con habilidades de pensamiento analítico, atención al detalle, proactividad, dinamismo. - Experiencia de 2 a 3 años en cargos similares. - Título profesional en Administración Economía Ingeniería Estadística o Matemáticas. - Conocimientos en procesamiento y análisis de datos con Python R SPSS o Stata. - Experiencia en visualización de datos con Power BI o Tableau. - Excel avanzado y capacidad en modelamiento de datos. - Habilidad en análisis exploratorio y predictivo. - Conocimiento en investigación de mercados. Envíe la hoja de vida acá.

Recomendaciones para aplicar con éxito

Al buscar empleo en modalidad híbrida, expertos en selección sugieren tener en cuenta algunos puntos: - Destacar habilidades de autogestión: al combinar teletrabajo y presencialidad, es clave demostrar capacidad de organización, manejo del tiempo y cumplimiento de metas. - Cuidar la comunicación digital: gran parte de la interacción se dará en entornos virtuales, por lo que mostrar experiencia en trabajo colaborativo online es un plus. - Ser claro con la disponibilidad: durante el proceso de selección, es importante dejar en evidencia la disposición para cumplir tanto con los días remotos como con los presenciales. - Resaltar adaptabilidad: las empresas valoran a quienes se ajustan fácilmente a diferentes dinámicas laborales.

¿Cómo aplicar a las ofertas en Magneto?