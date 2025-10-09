Funcionaria de un banco estatal dio su versión tras atropellamiento masivo en marcha pro-Palestina en Bogotá

La “Marcha Nacional de Solidaridad con Palestina”, realizada este 7 de octubre, generó caos en las principales ciudades de Colombia. En Medellín, por ejemplo, manifestantes y personal de la Alcaldía se habrían enfrentado a golpes en medio de un supuesto complot relacionado con la invasión de la propiedad privada. Ante estos hechos, la Personería Distrital abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Distrito Especial de Medellín, con el fin de esclarecer las presuntas irregularidades y posibles agresiones. Lea también: Personería investigará a funcionarios que habrían agredido a manifestantes en Medellín; Alcaldía defiende la intervención Por otra parte, en Bogotá, una mujer fue grabada mientras atropellaba a varias personas que participaban en la movilización sobre la calle 19 con novena. El vehículo, al parecer una camioneta Hyundai Tucson plata diamante, fue vandalizado en sus vidrios tras el incidente. Algunos testigos aseguraron a medios de comunicación que varias personas quedaron arrolladas bajo el automóvil, provocando que algunos manifestantes rompieran los vidrios e hicieran un grafiti con la palabra ‘asesinos’.

Identificaron a la señora que habría atropellado a manifestantes en Bogotá. Ella explicó su versión de los hechos. FOTO: Capturas de video

Más tarde se conoció que la conductora del vehículo fue identificada como Luz Dary Sierra Piñeros, gerente de Transporte de Valores del Banco Agrario. El caso fue atendido por los gestores de convivencia de Bogotá, quienes explicaron que intervinieron para protegerla, ya que su vida corría peligro. “Tuve que pedirle al C4 que solicitara la intervención de la Undmo (nuevo Esmad) y usaron aturdidoras para dispersar a la multitud”, dijo a El Tiempo Andrés Hernández, gestor de convivencia.

