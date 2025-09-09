¿Busca empleo? Más de 4.600 vacantes ofrecen sueldos entre 2,5 y 3 millones de pesos en Colombia

La situación del empleo actual está ofreciendo una noticia positiva para quienes buscan mejorar sus ingresos: actualmente hay más de 4.600 ofertas disponibles con salarios de los 2,5 a los 3 millones de pesos mensuales, a través del portal Magneto Empleos.
Estas vacantes se concentran en sectores estratégicos como el de la salud, administración y oficina, bodega, logística y transporte, así como en el call center, telemercadeo y BPO, y el área de ventas. Se trata de áreas que, además de ser claves para la economía, representan un espacio de crecimiento para profesionales con experiencia y también para quienes buscan estabilidad en campos operativos.
Le puede interesar: Más de 11.500 vacantes en el sector BPO y servicio al cliente: Bogotá y Medellín concentran la mayoría