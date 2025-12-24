Petro le quitó apoyo a Colfuturo para financiar becas de estudios en el exterior y causa polémica: “muy triste”

Colfuturo confirmó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro dejará de financiar el Programa Crédito Beca (PCB), una alianza que durante dos décadas permitió que miles de colombianos cursaran maestrías y doctorados en universidades de alto nivel fuera del país.
La decisión implica que la convocatoria 2025 será la última que contará con recursos del Gobierno Nacional. A partir de 2026, Colfuturo deberá operar sin el respaldo financiero del Estado, un giro significativo para un programa que ha sido referente en América Latina en el apoyo a la formación avanzada.
En un comunicado del director Jerónimo Castro, la fundación recordó que “durante dos décadas ininterrumpidas, el Programa Crédito Beca (PCB) de COLFUTURO contó con recursos del Gobierno Nacional”, cooperación que permitió seleccionar a cerca de 25.000 colombianos y colombianas para realizar estudios de posgrado en el exterior, con el compromiso de regresar al país y aportar a su desarrollo.