¡Pilas! Sena amplió inscripciones para más de 51.000 cursos gratuitos; así se puede registrar

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció que su cuarta oferta de formación presencial y a distancia de 2025, inicialmente programada entre el 26 y el 28 de agosto, amplió las fechas de inscripción hasta el 3 de septiembre. La decisión se tomó tras la alta demanda de aspirantes, que superó las expectativas y llevó a extender el proceso para facilitar el acceso a más colombianos a fortalecer su perfil profesional de acuerdo a las actuales demandas del mercado laboral.

En esta convocatoria, el Sena espera que alrededor de 51.000 personas accedan a más de 318 programas de formación gratuita, que se desarrollan en diferentes niveles: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización técnica.

“Hemos tenido tan buena acogida en nuestra cuarta oferta de formación presencial y a distancia que hemos decidido ampliar el proceso de inscripciones hasta el próximo 3 de septiembre en los más de 318 programas que tenemos dispuestos”, explicó Ana Lucía Acosta, experta en la Dirección de Formación del Sena, al medio Noticias Caracol.