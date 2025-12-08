De “Una batalla tras otra” a “Frankenstein”: estos son los nominados de los Golden Globes 2026

“Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, lidera la pelea por los Globos de Oro con 9 nominaciones este lunes, en el despegue de la temporada de premios de Hollywood.
El drama familiar noruego “Valor Sentimental”, protagonizado por Stellan Skarsgard, se posicionó en segundo lugar con 8 nominaciones, seguida por la cinta de terror de época “Pecadores”, que conquistó 7 nominaciones.
Los Globos de Oro, que se entregarán el 11 de enero, son considerados un termómetro para los Premios de la Academia y galardonan por separado a dramas y comedias/musicales.
“Una batalla tras otra”, con fuerte carga política, despunta como la favorita en la categoría de comedia o musical, colocando además en la disputa por las estatuillas de actuación a sus estrellas DiCaprio, Benicio del Toro, Chase Infiniti y Teyana Taylor.