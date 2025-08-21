Esta es la habilidad más valorada hoy en el mercado laboral por los reclutadores

Teniendo en cuenta las características con las que cuenta hoy en día el mercado laboral, siendo tan competitivo y cambiante, las empresas en sus procesos de contratación para un empleo están priorizando encontrar en los candidatos una habilidad que va más allá de los conocimientos técnicos: la resiliencia.

Y es que, pese a que las habilidades técnicas son de importancia vital para el desarrollo del rol, habilidades blandas como estas le dan un plus al perfil profesional de una persona.

De acuerdo con un informe citado por Forbes, el 78% de las organizaciones en América Latina ya considera la resiliencia como un factor vital en sus procesos de selección.

Esto significa que ya no basta con manejar herramientas como Excel, Office, Power BI o dominar un software especializado; lo que diferencia a un candidato es su capacidad para enfrentar la incertidumbre, adaptarse a los cambios y reinventarse en momentos de dificultad.

