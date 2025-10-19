Motocicletas también se tomaron el ruedo para realizar drifts controlados, derrapes y piruetas en el aire que mostraron el dominio absoluto de las máquinas a altas velocidades. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

El rugir de los motores y la energía del público convirtieron a La Macarena en el epicentro de la emoción y la potencia mecánica, demostrando una vez más que Medellín es escenario ideal para grandes eventos de entretenimiento. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

El evento no solo se centró en los camiones monstruo. También brillaron los cinco mejores riders de freestyle BMX de Colombia, quienes deslumbraron con sus saltos y acrobacias aéreas. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

El rugir de los motores, el humo, las acrobacias y la emoción se apoderaron hoy domingo 19 de octubre el Centro de Espectáculos La Macarena de Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

Con rampas estratégicamente ubicadas, los deportistas realizaron piruetas, giros y acrobacias aéreas de altísimo nivel técnico y riesgo. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

El plato fuerte de la jornada fue, sin duda, la presencia de las gigantescas Monster Trucks, verdaderos monstruos mecánicos diseñados para aplastar vehículos convencionales bajo sus colosales ruedas. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

El evento hizo vibrar a los asistente con su mezcla de motores, fuego y acrobacias extremas. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

El estadounidense Steve Harley, tres veces campeón de la liga de Monster Truck en Canadá, fue una de las grandes figuras de la jornada al conducir el imponente “Godzilla”, un vehículo que impresionó por su tamaño, potencia y maniobras extremas. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

Medellín vivió al límite de la emoción y la potencia. En el Centro de Espectáculos La Macarena, usualmente escenario de eventos culturales y musicales, fue tomado por el estruendo de los motores y la espectacularidad de la destrucción controlada de los Monster Trucks. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

19 de octubre de 2025

2025-10-19 20:15:25

El rugir de los motores, el humo, las acrobacias y la emoción se apoderaron del Centro de Espectáculos La Macarena con los espectaculares Monster Truck, un evento lleno de adrenalina, potencia y acción que reunió a los mejores pilotos y acróbatas del país y del extranjero.