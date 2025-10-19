Marruecos derrotó a Argentina y le dio a África el segundo título de un Mundial Sub-20

El fútbol africano volvió a escribir una página dorada en su historia. Marruecos, una selección que en los últimos años ha mostrado un crecimiento sostenido en todas sus categorías, logró lo impensado: coronarse campeón del Mundial Sub-20 tras vencer 2-0 a la poderosa Argentina.

Apenas al minuto 11, el delantero Yassir Zabiri abrió el marcador. La sorpresa se extendió por las gradas, pero no por los marroquíes, que mantuvieron su orden táctico y su intensidad. Argentina, fiel a su estilo, trató de dominar el balón, generar juego desde el medio y desgastar al rival, pero Marruecos fue un muro infranqueable.

El golpe definitivo llegó al minuto 28. Otra vez Zabiri, con una mezcla de potencia y precisión, selló el 2-0 que terminó siendo definitivo.