Personal de alojamiento ocupado cayó 0,9% en agosto de 2025, pero pagos subieron un 5%

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, publicó los resultados de la Encuesta Mensual de Alojamiento correspondientes a agosto de 2025. Los resultados dan cuenta principalmente de una caída en los ingresos reales del sector alojamiento, la cual fue de 4,5%.

Por su parte, el personal ocupado cayó en la comparación interanual en el orden de 0,9% en el mismo periodo. Lo contrario sucedió con los salarios reales, los cuales subieron 5,0%.

De acuerdo con la entidad, el aumento en los ingresos reales corrió por cuenta de los datos registrados en Cartagena (con una caída de 9,4%), Bogotá D.C. (-7,3%) y finalmente Antioquia (-4,6%).

Por otro lado, las regiones que subieron en cuanto a los ingresos durante agosto fueron el Golfo Morrosquillo y Sabana con 9,0%, Región Llanos Orinoquía con 3,7% y la Región Central con 1,2%.