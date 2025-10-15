x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Personal de alojamiento ocupado cayó 0,9% en agosto de 2025, pero pagos subieron un 5%

Las regiones que subieron en cuanto a los ingresos durante agosto fueron el Golfo Morrosquillo y Sabana con 9,0%, Región Llanos Orinoquía con 3,7% y la Región Central con 1,2%

  • Dane publico los resultados Encuesta Mensual de Alojamiento correspondientes a agosto de 2025. FOTO: GETTY
    Dane publico los resultados Encuesta Mensual de Alojamiento correspondientes a agosto de 2025. FOTO: GETTY
Diario La República
hace 1 hora
bookmark

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, publicó los resultados de la Encuesta Mensual de Alojamiento correspondientes a agosto de 2025. Los resultados dan cuenta principalmente de una caída en los ingresos reales del sector alojamiento, la cual fue de 4,5%.

Por su parte, el personal ocupado cayó en la comparación interanual en el orden de 0,9% en el mismo periodo. Lo contrario sucedió con los salarios reales, los cuales subieron 5,0%.

De acuerdo con la entidad, el aumento en los ingresos reales corrió por cuenta de los datos registrados en Cartagena (con una caída de 9,4%), Bogotá D.C. (-7,3%) y finalmente Antioquia (-4,6%).

Entérese: Cautela en el sector TI: Colombia modera su contratación tecnológica en un 15% al cierre de 2025

Por otro lado, las regiones que subieron en cuanto a los ingresos durante agosto fueron el Golfo Morrosquillo y Sabana con 9,0%, Región Llanos Orinoquía con 3,7% y la Región Central con 1,2%.

En cuanto al personal ocupado, la caída estuvo impulsada por Región Santanderes (-6,2), Antioquia (-2,4%) y San Andrés y Providencia (-2,7%). Este mismo fenómeno se dio en julio, cuando las mismas regiones acentuaron la caída, pero en lugar de San Andrés, figuró la región Pacífico con -1,8%.

Mientras que el crecimiento de los salarios reales se dio gracias a la Región Costa Caribe (11,2%), Bogotá D.C. (4,2%) y Antioquia (6,2%).

Le puede interesar: Las cinco claves que deben tener en cuenta las empresas para conectar con el talento joven

Encuesta Mensual de Agencias de Viaje

Por otro lado, la Encuesta Mensual de Agencias de Viaje evidenció que respecto al mismo mes del año anterior, la variación de los ingresos nominales fue 7,6%. El componente del ingreso que más contribuyó a la variación en agosto 2025 fue otros ingresos, aportando 6,2 p.p. a la variación de los ingresos nominales totales.

Por otro lado, el principal componente del ingreso corresponde a la venta de paquetes turísticos propios con una participación del 43,3%, seguido de otros ingresos con una participación de 25,7%.

La encuesta arrojó también que en agosto, el porcentaje de ingresos por ventas en el canal tradicional fue de 62,4%, mientras que los ingresos por ventas en el canal online fueron de 37,6%, en agosto de 2024 el porcentaje por el canal tradicional fue de 60,9% y por el canal online de 39,1%.

Conozca también: Hablar alemán puede aumentar su salario en Colombia hasta 27 %, según Preply

Temas recomendados

Economía
Empleo
Desempleo
Dane
Trabajo
ofertas de empleo
Colombia
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida