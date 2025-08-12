x

Pactia tiene vacantes en Bogotá, Barranquilla y Medellín con sueldos de hasta $4 millones

La compañía del sector inmobiliario tiene vacantes en comunicaciones, proyectos, áreas ambientales y aprendices Sena administrativos, contables y financieros.

  Pactia ofrece oportunidades laborales en varias ciudades con sueldos competitivos y opciones de crecimiento profesional.
    Pactia ofrece oportunidades laborales en varias ciudades con sueldos competitivos y opciones de crecimiento profesional.
  Pactia se consolida como una de las compañías con más proyección en el sector inmobiliario colombiano. FOTO: GETTY
    Pactia se consolida como una de las compañías con más proyección en el sector inmobiliario colombiano. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 7 horas
bookmark

Pactia, gestor profesional de portafolios de inversión inmobiliaria en Colombia, abrió una convocatoria laboral para diferentes cargos en Bogotá, Barranquilla y Medellín. La compañía requiere personal en áreas como comunicaciones, auxiliares de proyectos, cargos ambientales y aprendices Sena en programas administrativos, contables, financieros y afines.

Las ofertas incluyen contratos con salarios que van desde $1,5 millones hasta más de $4 millones, dependiendo del cargo y la experiencia del candidato.

Cabe destacar que Pactia busca talento que comparta su visión de crecimiento sostenible y rentabilidad a largo plazo, ofreciendo oportunidades en diferentes áreas para quienes quieran proyectar su carrera en el sector inmobiliario.

Le puede interesar: Empresas están contratando con urgencia en Colombia: hay más de 70.000 vacantes y así puede postularse

¿Qué es Pactia?

Pactia se consolida como una de las compañías con más proyección en el sector inmobiliario colombiano. FOTO: GETTY
Pactia se consolida como una de las compañías con más proyección en el sector inmobiliario colombiano. FOTO: GETTY

Con una sólida trayectoria en el sector, esta empresa gestiona capital para proyectos inmobiliarios con alto potencial de rentabilidad, manteniendo un enfoque en ganancias a largo plazo y riesgo moderado. Por lo que su modelo combina capacidades avanzadas, conocimiento especializado y una amplia red de aliados estratégicos para atraer inversión y generar liquidez en el mercado.

Vacantes ofertadas por Pactia

Ayudante de Parqueadero Gran Plaza El Ensueño (Bogotá)

Salario: $ 1.423.500.

Funciones:

- Vigilar, Inspeccionar y observar el ingreso de los vehículos con el objetivo de ejecutar una correcta operatividad de equipos y un uso adecuado de los espacios de parqueo y garantizar una buena prestación del servicio al cliente.

- Generar las debidas alertas de los vehículos con condiciones inseguras.

- Atención de los PQRS y siniestros siguiendo los lineamientos establecidos.

- Atención al cliente en recibo del pago del servicio de parqueo, validación, sustitución y recaudo de tarjetas perdidas.

- Las demás requeridas dentro de la operatividad para el buen funcionamiento del parqueadero.

Lea más: Así puede aplicar a las más de 70 vacantes que ofrece Baguer S.A.S en Bogotá y otras ciudades

Requisitos:

- Bachiller completo.

- Experiencia mínima de 12 meses en labores de: Servicio al cliente, manejo de efectivo, logística y/o afines al rol.

- Disponibilidad para laborar tiempo completo en turnos rotativos de domingo a domingo con compensatorio en semana.

Aplique aquí.

Auxiliar de Proyectos (Barranquilla)

Salario: $ 2.300.000.

Funciones:

- Manejo de presupuesto, control de contratos por precios unitarios, medición de obra, y cantidades de obra.

- Control, supervisión de obra y control de cantidades.

Requisitos:

Formación: en ecnología en obras civiles, construcción de vías, tecnología en redes o afines.

Conocimientos en AutoCad y Power Bi.

Postúlese acá.

Auxiliar Ambiental (Bogotá)

Salario: $ 2.100.000.

Funciones:

- Desarrollo inspecciones ambientales y sanitarias a bodegas.

- Coordinación procesos de separación y compostaje de los parques.

- Desarrollo y gestión documental ambiental y sanitaria.

- Reporte y seguimiento indicadores ambientales.

- Implementación y gestión de programas de sostenibilidad ambiental.

- Seguimiento parámetros de interés ambiental (condiciones de agua potable, precipitación, entre otros).

- Apoyo a ejecución presupuestal.

- Desarrollo de capacitaciones temas ambientales a grupos de interés.

Requisitos:

- Tecnólogo o Profesional Ambiental y/o afines

- 1 año de experiencia en gestión de residuos, gestión documental ambiental y sanitaria.

- Manejo de Office y habilidades de redacción.

Envíe la hoja de vida en este enlace.

Analista de Comunicaciones (Medellín)

Salario: $ 3.800.000 a $ 4.200.000.

Requisitos:

Profesional en Comunicación social, Mercadeo o afines.

Conozca también: Trabajo para bachilleres: empresas ofrecen vacantes en Medellín y Bogotá

Funciones:

- Experiencia en la gestión de cuentas, desarrollo de contenido y relaciones con los medios

- Experiencia previa en roles de comunicaciones o relaciones públicas, preferiblemente en la industria minorista o de centros comerciales.

- Familiaridad con las dinámicas y desafíos específicos del marketing y las comunicaciones en entornos de centro comercial

- Comprometido a impulsar la visibilidad y reputación de la marca a través de mensajes claros y efectivos.

- Enfocado en desarrollar estrategias de comunicación que aumenten la visibilidad y el compromiso de las marcas, así como en fortalecer la relación entre el centro comercial, las marcas y los clientes.

Conozca más detalles aquí.

Aprendices Sena - Administrativos, Contables, Financieros y afines

Salario: $ 1.423.500.

Funciones:

Aporte a nivel administrativo en distintas áreas de la compañía (dependiendo de tu formación), analisis y gestión de información, atención al cliente.

Requisitos:

- Estudiantes de carreras técnicas o tecnológicas en áreas administrativas, financieras, contables, documental o afines.

- No haber firmado contrato de aprendizaje anteriormente.

- Proactividad y ganas de aprender.

- Ser mayor de edad.

Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo aplicar?

Ingresa a Magneto Empleos y crea tu cuenta o inicia sesión si ya tienes una.

Completa tu hoja de vida con información actualizada sobre tu experiencia laboral, estudios y habilidades. Un perfil completo aumenta tus posibilidades de ser contactado.

1- En el buscador de la plataforma escribe “Pactia” y filtra las vacantes por ciudad (Bogotá, Barranquilla o Medellín) según tu ubicación o interés.

2- Selecciona la oferta de tu interés, revisa la descripción y requisitos, y haz clic en Postular.

3- Adjunta los documentos solicitados (hoja de vida en PDF, certificados, diplomas) y responde las preguntas adicionales que aparezcan en el formulario.

4- Activa las notificaciones en tu cuenta para recibir actualizaciones sobre tu postulación.

