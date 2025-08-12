Pactia tiene vacantes en Bogotá, Barranquilla y Medellín con sueldos de hasta $4 millones

¿Qué es Pactia?

Pactia se consolida como una de las compañías con más proyección en el sector inmobiliario colombiano. FOTO: GETTY

Con una sólida trayectoria en el sector, esta empresa gestiona capital para proyectos inmobiliarios con alto potencial de rentabilidad, manteniendo un enfoque en ganancias a largo plazo y riesgo moderado. Por lo que su modelo combina capacidades avanzadas, conocimiento especializado y una amplia red de aliados estratégicos para atraer inversión y generar liquidez en el mercado.

Vacantes ofertadas por Pactia

Ayudante de Parqueadero Gran Plaza El Ensueño (Bogotá)

Salario: $ 1.423.500. Funciones: - Vigilar, Inspeccionar y observar el ingreso de los vehículos con el objetivo de ejecutar una correcta operatividad de equipos y un uso adecuado de los espacios de parqueo y garantizar una buena prestación del servicio al cliente. - Generar las debidas alertas de los vehículos con condiciones inseguras. - Atención de los PQRS y siniestros siguiendo los lineamientos establecidos. - Atención al cliente en recibo del pago del servicio de parqueo, validación, sustitución y recaudo de tarjetas perdidas. - Las demás requeridas dentro de la operatividad para el buen funcionamiento del parqueadero. Lea más: Así puede aplicar a las más de 70 vacantes que ofrece Baguer S.A.S en Bogotá y otras ciudades Requisitos: - Bachiller completo. - Experiencia mínima de 12 meses en labores de: Servicio al cliente, manejo de efectivo, logística y/o afines al rol. - Disponibilidad para laborar tiempo completo en turnos rotativos de domingo a domingo con compensatorio en semana. Aplique aquí.

Auxiliar de Proyectos (Barranquilla)

Salario: $ 2.300.000. Funciones: - Manejo de presupuesto, control de contratos por precios unitarios, medición de obra, y cantidades de obra. - Control, supervisión de obra y control de cantidades. Requisitos: Formación: en ecnología en obras civiles, construcción de vías, tecnología en redes o afines. Conocimientos en AutoCad y Power Bi. Postúlese acá.

Auxiliar Ambiental (Bogotá)

Salario: $ 2.100.000. Funciones: - Desarrollo inspecciones ambientales y sanitarias a bodegas. - Coordinación procesos de separación y compostaje de los parques. - Desarrollo y gestión documental ambiental y sanitaria. - Reporte y seguimiento indicadores ambientales. - Implementación y gestión de programas de sostenibilidad ambiental. - Seguimiento parámetros de interés ambiental (condiciones de agua potable, precipitación, entre otros). - Apoyo a ejecución presupuestal. - Desarrollo de capacitaciones temas ambientales a grupos de interés. Requisitos: - Tecnólogo o Profesional Ambiental y/o afines - 1 año de experiencia en gestión de residuos, gestión documental ambiental y sanitaria. - Manejo de Office y habilidades de redacción. Envíe la hoja de vida en este enlace.

Analista de Comunicaciones (Medellín)

Salario: $ 3.800.000 a $ 4.200.000. Requisitos: Profesional en Comunicación social, Mercadeo o afines. Conozca también: Trabajo para bachilleres: empresas ofrecen vacantes en Medellín y Bogotá Funciones: - Experiencia en la gestión de cuentas, desarrollo de contenido y relaciones con los medios - Experiencia previa en roles de comunicaciones o relaciones públicas, preferiblemente en la industria minorista o de centros comerciales. - Familiaridad con las dinámicas y desafíos específicos del marketing y las comunicaciones en entornos de centro comercial - Comprometido a impulsar la visibilidad y reputación de la marca a través de mensajes claros y efectivos. - Enfocado en desarrollar estrategias de comunicación que aumenten la visibilidad y el compromiso de las marcas, así como en fortalecer la relación entre el centro comercial, las marcas y los clientes. Conozca más detalles aquí.

Aprendices Sena - Administrativos, Contables, Financieros y afines

Salario: $ 1.423.500. Funciones: Aporte a nivel administrativo en distintas áreas de la compañía (dependiendo de tu formación), analisis y gestión de información, atención al cliente. Requisitos: - Estudiantes de carreras técnicas o tecnológicas en áreas administrativas, financieras, contables, documental o afines. - No haber firmado contrato de aprendizaje anteriormente. - Proactividad y ganas de aprender. - Ser mayor de edad. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo aplicar?