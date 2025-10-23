Miles de ofertas laborales para asesores comerciales en Cali, Bogotá y Medellín están disponibles en Magneto Empleos

A menudo, el sector comercial es el que puntea en cuanto a la generación de empleo se refiere en Colombia. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, decenas de empresas están buscando asesores comerciales, una de las posiciones más demandadas en el país por su impacto directo en ventas, servicio al cliente y crecimiento empresarial.
De acuerdo con la plataforma Magneto Empleos, hay actualmente miles de vacantes activas para este cargo, muchas de ellas con contratación inmediata y abiertas incluso para personas sin experiencia laboral previa.
