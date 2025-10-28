¿Sin experiencia laboral? Explore estas 87.000 ofertas que hay en todo el país

Dar el primer salto laboral siempre es complejo: requiere de insistencia, resiliencia y no desistir en el intento. Pero cuando hay muchas oportunidades todo se vuelve más complejo. Por eso, desde Magneto Empleos hay buenas noticias porque actualmente hay más de 87.500 oportunidades de empleo. Estas ofertas se encuentran disponibles de forma gratuita con solo estar registrado y tener el perfil completo (haga clic aquí para hacerlo). Le puede interesar: Ventas y logística concentran la mayoría de las 26.000 ofertas laborales disponibles en Medellín

Sectores con más oportunidades de empleo sin experiencia

Los sectores en los que más están brindándole oportunidades son los siguientes: - Servicio al cliente con más de 45.000 ofertas laborales. - Ventas con más de 42.000 oportunidades. - Mantenimiento y reparación que cuenta con más de 10.000 vacantes. - Deporte y recreación con más de 10.000. De ese total de ofertas, más de 76.000 son requeridas con urgencia y cerca de 700 son aptas para personas en condición de discapacidad.

Oportunidades laborales más destacadas

Auxiliar logisticio con o sin experiencia

Salario: 1.423.500 a 1.600.000. Responsabilidades: - Realizar picking y packing de mercancías. - Manejar inventarios de productos. - Ejecutar cargue y descargue de mercancías. - Asegurar el correcto etiquetado y almacenamiento de productos. - Colaborar con el equipo de logística para optimizar procesos. Lea más: ¿Buscando trabajo? Osya tiene más de 30 vacantes activas en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Cali Requerimientos: - Bachillerato completo certificado. - Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado. - Habilidad para realizar tareas físicas que incluyen levantamiento de objetos. - Buena actitud y disposición para aprender. - Capacidad para seguir instrucciones y procedimientos de seguridad. Aplique aquí.

Operario temporada - Itagüí

Salario: 1.423.500. Objetivo del cargo: - Operarios para temporada con buena actitud y disposición para trabajar en ambientes fríos, que cuenten con carné de manipulación de alimentos vigente. Funciones principales: - Elaboración, empaque y traslado del producto. - No necesita experiencia, solo compromiso, responsabilidad y ganas de trabajar. Postúlese acá.

Cajero multifuncional en multicine / Centro Comercial Único Outlet - Yumbo

Funciones principales: - Atención al cliente. - Entrega y preparación de confitería (palomitas, bebidas, etc.). - Limpieza de puntos de venta. - Manejo de caja. Requisitos: - Disponibilidad total para trabajar en horarios rotativos de 8 horas entre las 11:00 am a 1:00 am. - Vivir a un máximo de 40 minutos del Centro Comercial Único, Yumbo. Envíe la hoja de vida.

Agente de atención al cliente bilingüe - Barranquilla