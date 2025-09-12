Maquila busca talento en Medellín: hay ofertas laborales en diversos sectores

En su camino por seguir tejiendo futuro en el país, Maquila Internacional de Confección S. A. S busca talento en Medellín, municipios del Valle de Aburrá, Bucaramanga y hasta Misco, Guatemala.
Esta compañía, que tiene más de 33 años, se caracteriza por ser una multinacional que transforma telas en experiencias que viajan por el mundo.
“Crecer en Maquila es crecer en una cultura donde el aprendizaje es constante, el trabajo tiene propósito y el equipo se convierte en familia.
Porque cuando las manos correctas se unen, la magia, fantasía e historia se vuelve realidad”, describe la compañía en su lading de Magneto.
Entre los sectores que mayormente requieren talento están Administración y oficina; Mercadeo y publicidad; Producción, operarios y manufactura, entre otros.
