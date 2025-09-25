¿Miedo a la inteligencia artificial? Este es el verdadero riesgo laboral, según Zoho

La inteligencia artificial ya no es un tema de futuro: está aquí, en las oficinas, fábricas y aulas, cambiando la forma en que trabajamos. Haciendo actividades simples tales como responder correos en segundos hasta analizar grandes volúmenes de datos, siendo un asistente de lujo que impulsa la productividad. Pero más allá del temor a que “las máquinas nos quiten el empleo”, los expertos advierten que el verdadero riesgo está en no aprender a usarla.
“Los humanos no serán reemplazados por la IA, sino por otros humanos que sí saben usarla”, advirtió Joel Flores, Director de Cuentas Corporativas de Zoho, quien asegura que la clave no es temerle a esta tecnología, sino aprender a integrarla como un aliado.
