Homecenter ofrece más de 200 vacantes laborales en Colombia: 50 sin experiencia y 53 híbridas

Homecenter, una de las compañías más reconocidas en el sector de mejoramiento y decoración del hogar, abrió más de 200 vacantes laborales en Colombia, dirigidas a personas con y sin experiencia que quieran hacer parte de “la casa más grande del país”. De acuerdo con la empresa, 50 de las vacantes no requieren experiencia previa, mientras que 53 pueden desarrollarse en modalidad híbrida, una opción que combina trabajo remoto y presencial. Además, más de 100 cargos están disponibles con carácter de urgencia, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan empleo inmediato. Le puede interesar: Estos son los sectores con más posibilidad de ser contratado en noviembre; hay más de 200.000 vacantes, ¿cómo aplicar?

Oportunidades en distintas regiones del país

Las vacantes están distribuidas en diferentes ciudades y municipios, con énfasis en áreas como bodega, logística, atención al cliente, ventas y administración. Homecenter busca personas comprometidas, orientadas al servicio y con disposición para aprender y crecer dentro de la compañía. “Construimos sueños y proyectos de hogar para nuestros clientes, entregándoles soluciones a sus necesidades de mejoramiento y decoración, con excelencia en el servicio, respeto e integridad”, señala la empresa, que también destaca su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar laboral. Lea más: ¡Aplique, pues! Más de 2.300 ofertas laborales disponibles en construcción e infraestructura en Colombia

Cultura organizacional y bienestar laboral

Homecenter hace parte del grupo chileno Falabella y cuenta con aproximadamente 9.000 colaboradores en Colombia. La compañía resalta que su propósito no solo es impulsar el crecimiento del negocio, sino también cuidar “la casa de todos”, desarrollando programas ambientales y sociales que promueven el consumo responsable y el trabajo sostenible. En materia de talento humano, Homecenter afirma ser “fanática” del bienestar de sus empleados, de su familia y de sus metas personales. Además, promueve espacios seguros física y psicológicamente, fomentando la formación continua y la innovación entre sus equipos. Conozca también: Hay más de 800 oportunidades de empleo en Poder Humano en producción, administración y recursos humanos

Ofertas laborales más destacadas en Homecenter

Empacador para fines de semana - Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: - Buscar y trasladar productos para agilizar el servicio. - Verificar códigos y precios en el área de cajas. - Empacar productos de manera segura y eficiente. - Asistir en la disposición y organización de productos en la tienda. - Mantener un ambiente de trabajo limpio y ordenado. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia previa en servicio al cliente o roles similares. - Habilidad para trabajar en equipo. - Buena comunicación interpersonal. Aplique aquí.

Operador logístico de recibo, temporal seis horas - Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Recibir y despachar mercancías cumpliendo con las normativas establecidas. - Realizar el alistamiento de productos de manera eficiente. - Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad durante las operaciones. - Contar y verificar los productos durante su ingreso. - Organizar los productos según el tipo y categoría. - Detectar y reportar condiciones inseguras en el área de trabajo. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia previa en operaciones logísticas o roles similares. - Conocimiento en normas de seguridad y procedimientos logísticos. - Habilidades organizativas y atención al detalle. - Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. - Disponibilidad para horarios flexibles. Postúlese acá.

Profesional de nomina Y administracion de personal - Bogotá

Responsabilidades: - Ejecutar y controlar procesos de contratación del personal y vinculación de aprendices. - Gestionar las afiliaciones a los sistemas de seguridad social y administración de documentación laboral. - Registrar y actualizar contratos de aprendizaje en la plataforma SENA. - Gestionar el portafolio de auxilios y beneficios asegurando el acceso de colaboradores. - Recibir orientar y tramitar retiros parciales de cesantías y certificaciones laborales. - Revisar y conciliar la facturación de proveedores relacionados con beneficios al personal. - Elaborar y analizar informes sobre auxilios, beneficios e indicadores de contratación. Requerimientos: - Profesional en administración de empresas, gestión del talento o carreras afines. - 3 años de experiencia en administración de personal. - Conocimientos en normativa laboral, afiliaciones a seguridad social y nómina. - Habilidad en elaboración y análisis de informes de gestión. Conozca más detalles.

¿Cómo postularse a las vacantes de Homecenter?