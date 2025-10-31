Homecenter ofrece más de 200 vacantes laborales en Colombia: 50 sin experiencia y 53 híbridas

Homecenter, una de las compañías más reconocidas en el sector de mejoramiento y decoración del hogar, abrió más de 200 vacantes laborales en Colombia, dirigidas a personas con y sin experiencia que quieran hacer parte de “la casa más grande del país”.
De acuerdo con la empresa, 50 de las vacantes no requieren experiencia previa, mientras que 53 pueden desarrollarse en modalidad híbrida, una opción que combina trabajo remoto y presencial. Además, más de 100 cargos están disponibles con carácter de urgencia, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan empleo inmediato.
