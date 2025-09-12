Sí hay empleo: Fifa busca asesores bilingües de atención al cliente en Medellín: así puede enviar su hoja de vida

Si le apasiona la atención al cliente y sabe inglés, estas oportunidades laborales pueden servirle, pues hay ofertas para trabajar con la Fifa en Medellín, enfocadas en personas con experiencia en servicio al cliente y dominio avanzado de inglés (B2 o superior) y español.
Las posiciones son para asesor de atención al cliente bilingüe y customer service bilingüe, ambas con modalidad presencial en Envigado, Antioquia.
