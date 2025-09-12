Sí hay empleo: Fifa busca asesores bilingües de atención al cliente en Medellín: así puede enviar su hoja de vida

Responsabilidades generales

Las ofertas cuentan con buenos salarios y beneficios adicionales. FOTO: Imagen generada con ayuda de una inteligencia artificial

- Gestionar consultas, reclamos y solicitudes por voz, correo y chat de manera profesional. - Brindar soporte relacionado con compras y productos. - Escalar casos complejos cuando corresponda para garantizar el manejo adecuado. - Mantener registros organizados y actualizados en los sistemas internos. - Participar en entrenamiento intensivo y preparación para la atención de llamadas.

Requisitos de las vacantes

- Nivel de inglés B2 superior o conversacional. - Experiencia mínima de seis meses continuos en servicio al cliente (BPO, llamadas, emails o chats). - Habilidades destacadas en comunicación y resolución de problemas. - Manejo de Microsoft Teams (aplica para una de las posiciones). - Disponibilidad para horarios rotativos de lunes a domingo entre las 9:00 a. m. y 9:00 p. m., con dos días de descanso a la semana.

Beneficios ofrecidos

- Contrato a término indefinido. - Convenio con Smartfit. - Cursos gratuitos de inglés, Excel y Power BI para el colaborador o un familiar. - Entrenamiento intensivo para fortalecer habilidades. - Ambiente laboral colaborativo y oportunidades de crecimiento profesional. - Inicio de labores: 17 de octubre de 2025 - Ubicación: Edificio Murano, Envigado (Medellín).

¿Cómo postularse por medio de Magneto Empleos?