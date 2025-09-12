x

Sí hay empleo: Fifa busca asesores bilingües de atención al cliente en Medellín: así puede enviar su hoja de vida

La organización ofrece formación, beneficios y oportunidades de crecimiento para fortalecer el perfil profesional de sus colaboradores.

    Las ofertas requeridas por la Fifa son para personas con experiencia en atención al cliente y que hablen inglés. FOTO: Imagen generada con inteligencia artificial de IA Studio
    Las ofertas cuentan con buenos salarios y beneficios adicionales. FOTO: Imagen generada con ayuda de una inteligencia artificial
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 8 horas
bookmark

Si le apasiona la atención al cliente y sabe inglés, estas oportunidades laborales pueden servirle, pues hay ofertas para trabajar con la Fifa en Medellín, enfocadas en personas con experiencia en servicio al cliente y dominio avanzado de inglés (B2 o superior) y español.

Las posiciones son para asesor de atención al cliente bilingüe y customer service bilingüe, ambas con modalidad presencial en Envigado, Antioquia.

Le puede interesar: Somos Internet, startup que compite con los grandes: genera 798 empleos y tiene planes de duplicar su equipo en Colombia

Responsabilidades generales

Las ofertas cuentan con buenos salarios y beneficios adicionales. FOTO: Imagen generada con ayuda de una inteligencia artificial
Las ofertas cuentan con buenos salarios y beneficios adicionales. FOTO: Imagen generada con ayuda de una inteligencia artificial

- Gestionar consultas, reclamos y solicitudes por voz, correo y chat de manera profesional.

- Brindar soporte relacionado con compras y productos.

- Escalar casos complejos cuando corresponda para garantizar el manejo adecuado.

- Mantener registros organizados y actualizados en los sistemas internos.

- Participar en entrenamiento intensivo y preparación para la atención de llamadas.

Requisitos de las vacantes

- Nivel de inglés B2 superior o conversacional.

- Experiencia mínima de seis meses continuos en servicio al cliente (BPO, llamadas, emails o chats).

- Habilidades destacadas en comunicación y resolución de problemas.

- Manejo de Microsoft Teams (aplica para una de las posiciones).

- Disponibilidad para horarios rotativos de lunes a domingo entre las 9:00 a. m. y 9:00 p. m., con dos días de descanso a la semana.

Lea más: Orbia busca talento en Colombia: más de 40 oportunidades laborales en Bogotá, Medellín y Cali

Beneficios ofrecidos

- Contrato a término indefinido.

- Convenio con Smartfit.

- Cursos gratuitos de inglés, Excel y Power BI para el colaborador o un familiar.

- Entrenamiento intensivo para fortalecer habilidades.

- Ambiente laboral colaborativo y oportunidades de crecimiento profesional.

- Inicio de labores: 17 de octubre de 2025

- Ubicación: Edificio Murano, Envigado (Medellín).

Conozca también: Trabajo remoto en Bogotá, Cali y Medellín: más de 1.100 vacantes disponibles

¿Cómo postularse por medio de Magneto Empleos?

Las personas interesadas deben estar registradas en el portal de Magneto Empleos.

1- Ingresa a este enlace.

2- Lea los requisitos y dele clic en “Aplicar”.

3- Complete su perfil en Magneto, suba o cree una hoja de vida y llene todos los datos de experiencia laboral y presentación.

4- Active las notificaciones para estar al tanto del proceso de selección.

